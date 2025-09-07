Ministra Godoy propone convertir la frontera colombo-venezolana en laboratorio de integración

CIUDAD MCY.- En el marco del Encuentro Empresarial Binacional Visión Frontera 2025, la ministra del Poder Popular de Comercio Exterior, Coromoto Godoy Calderón, propuso convertir la frontera colombo-venezolana en un laboratorio de integración regional y un polo de desarrollo productivo. El evento, celebrado en Cúcuta, reunió a más de 300 representantes de ambos países, con el objetivo de fortalecer las relaciones comerciales.

Godoy Calderón destacó la recuperación sostenida del comercio desde la reapertura fronteriza hace tres años. Según las cifras presentadas, el intercambio comercial pasó de 740 millones de dólares en 2022, a 1.137 millones en 2024, lo que demuestra la voluntad de ambos gobiernos y de los sectores empresariales por consolidar un intercambio estable y creciente.

La ministra enfatizó que el verdadero desafío va más allá de la recuperación de los flujos comerciales. En su intervención, señaló que el reto es crear cadenas de valor conjuntas que permitan la integración de las empresas de ambos países en los mercados internacionales, a través de la inversión recíproca.

Para lograr esta meta, la ministra Godoy subrayó la importancia de la consolidación de la Zona Binacional de Paz, Unión y Desarrollo Económico y Social, un proyecto concebido para garantizar una prosperidad compartida. En este sentido, la funcionaria sostuvo que el futuro de las relaciones binacionales depende de los esfuerzos presentes para construir una plataforma de prosperidad para los pueblos de ambas naciones.

Al cierre del encuentro, los representantes de Venezuela y Colombia acordaron una hoja de ruta para superar los obstáculos, impulsar la producción, facilitar inversiones y dinamizar el comercio binacional con un amplio respaldo político y social, sentando las bases para un futuro de mayor cooperación y desarrollo en la frontera.

FUENTE AVN || FOTO CORTESÍA