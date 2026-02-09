Candidatas a elección de Reinas de Carnaval Aragua 2026 brillaron en Gala Preliminar

La cita de la noche final es el próximo sábado 14 de febrero en la que las aspirantes a la corona podrán demostrar su talento.

CIUDAD MCY.- El imponente Teatro de la Ópera de Maracay se vistió de colores, plumas y lentejuelas, al mejor brillo de la fantasía y de la creatividad en la Gala Preliminar y desfile de trajes de fantasía de las candidatas a Reinas de Carnaval Aragua 2026.

Cada vestuario fue un derroche de glamur y elegancia, con temáticas del acervo cultural venezolano, en el que las principales manifestaciones tradicionales resaltaron con imponentes vestuarios alusivos a iconos, símbolos patrios y naturales, creando un espectáculo sin precedente.

Es importante señalar que los diseños fueron elaborados artesanalmente por los integrantes de las familias de cada una de las candidatas.

Cada vestuario fue único, y fue una tarea verdaderamente titánica para el jurado calificador, conformado por Carlos Rodríguez, Sarahi Garcia, Albert Sayago y Luis Malave, elegir a las ganadoras de la noche con sus mejores vestuarios.

Indescriptibles momentos fueron decisivos entre el retumbar de las barras de cada candidata, quienes vitorearon y expresaron con gran algarabía al ritmo de tambores y matracas la presencia de sus candidatas favoritas.

La noche estuvo amenizada por Sendy Romero Presidente de la Fundación Teatro de la Ópera de Maracay quien anunció el tan esperado resultado, quedando como ganadoras en la categoría Mimi Angely Ibarra, María Victoria Arellano en la categoría Team y Yuandrelys Contreras categoría Miss.

