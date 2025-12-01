Cantante aragüeño Edeler estrena nuevo tema musical

Inspirado en experiencias personales y de amigos, el tema “Prendiamo” llega para hacerla favorita de los jóvenes venezolanos con su ritmo pegajoso

CIUDAD MCY.-Con un nuevo sencillo el cantante venezolano Edeler sigue alcanzando éxitos y en esta oportunidad pone a bailar a su fanaticada al mejor ritmo del reguetón.

Con una letra escrita por el intérprete e inspirada en vivencias de parientes y amigos cercanos, además de las suyas, hicieron posible esta creación.

“A mí me pasaron la pista y con tan solo escucharla empecé a escribir, además recordé algunas vivencias propias y de algunos amigos que me dieron el impulso para escribir este hermoso tema”, detalló Edeler.

Asimismo, señaló que escribió esta composición en colaboración con Jesús Espinoza, quien le dio esos toques finales a la canción.

“La producción audiovisual estuvo a cargo de E&J Music, quienes son los que siempre se han encargado de esa parte en mis producciones”, resaltó Edeler.

Finalmente, agradeció a todas las personas que hicieron posible este hermoso proyecto, por el esfuerzo y dedicación en lograr dichos resultados.

“Quiero agradecer a Scarleth Silva por ser la modelo del videoclip y a Jhey kaii por la grabación del mismo”, indicó Edeler.

A los fanáticos se les informa que pueden disfrutar de este súper éxito, porque ya se encuentra disponible en todas sus plataformas digitales @edelermusic.

ANAIS RONDÓN | FOTOS CIUDAD MCY