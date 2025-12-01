III Caminata Las Tejerías 5K motivó a la familia al deporte y la recreación

Luego de la caminata los asistentes se activaron al ritmo de una bailoterapia, a cargo de Juan Luis “Boxing”, se animaron con agrupaciones musicales y participaron en rifas premiadas

CIUDAD MCY.-Desde tempranas horas de la mañana de este domingo 30 de noviembre, atletas del municipio Santos Michelena, así como familias de la localidad y zonas aledañas, se concentraron en las adyacencias del peaje de Guayas, para participar en la tercera edición de la Caminata Las Tejerías 5k, que este año también contempló una carrera de 10 kilómetros.

El alcalde de la jurisdicción, Régulo La Cruz, comentó que la actividad no solo fue un espacio para el deporte, sino también “para la recreación y el compartir en familia, resaltando así los principios de amor, unidad y trabajo que tributan al bienestar de todos los tejerieños y tejerieñas”, dijo.

De igual forma, el mandatario municipal destacó que la ocasión fue propicia para enfatizar el interés de los pobladores de la jurisdicción en preservar la paz y la tranquilidad, “ante cualquier dificultad o situación que podamos estar viviendo los venezolanos, esto es muestra que seguimos con nuestra cotidianidad”, enfatizó.

“META LOGRADA”

Por tercer año consecutivo, Jackson Quintero es el primero en llegar a la meta tras el recorrido de los cinco kilómetros que comprende la Caminata Las Tejerías 5k; “entrené para lograr la meta y aquí está mi tercer triunfo”, dijo.

Asimismo, manifestó su satisfacción por haber participado en el evento, “porque no solo es una actividad deportiva, sino que también propicia el compartir entre familias”, resaltó. Quintero aprovechó la ocasión para instar a la comunidad a practicar cualquier actividad deportiva de forma frecuente, “eso es bueno para la salud, nos llena de energía (…) salgan a caminar, a trotar o a realizar cualquier deporte”, aseveró.

Vale destacar que luego de la caminata se llevaron a cabo varias actividades, entre ellas bailoterapia a cargo de Juan Luis Boxing; así como la presentación de las agrupaciones musicales So Far, Musas y La Hora del Té; además de la realización de múltiples rifas.

PRENSA SANTOS MICHELENA | FOTOS : CORTESÍA