Victoria Ramos estrena su golpe llanero “El pretendiente”

La joven intérprete de música criolla destacó que su carrera dio un giro impresionante con este nuevo sencillo

CIUDAD MCY.- Victoria Ramos, la talentosa voz del llano proveniente de Tinaquillo, estado Cojedes, visitó nuestra casa editora para anunciar el lanzamiento de su más reciente sencillo, «El pretendiente», una pieza que marca un hito en su carrera al ser su primer golpe llanero. La carismática artista, que también forma parte del proyecto «Las Desdichadas» que enaltecen la música venezolana, no solo celebra el éxito de su nuevo tema, sino que también alza su voz para enviar un poderoso mensaje de constancia y lucha a todas las mujeres que persiguen sus sueños.

​ ​UN GIRO MUSICAL CON “EL PRETENDIENTE”

​El nuevo tema, “El pretendiente”, cuenta con letra y música de Alcides Pérez (autor que ya había colaborado con la cantante), y está generando gran receptividad entre el público. Ramos destacó que esta producción representa un cambio en su estilo interpretativo.

​»Comencé con un pasaje, luego hice el mosaico, pero eran golpes ya regrabados, y luego otro pasaje. Entonces, este es como mi primer golpecito así ya grabado por mí pues, inédito», mencionó Ramos, explicando que el estilo de este nuevo golpe es diferente y audaz.

​TRAYECTORIA, ASPIRACIONES Y EL PROYECTO “LAS DESDICHADAS”

​Ramos ha dedicado su vida a la canta criolla desde la niñez, demostrando su pasión por la música venezolana desde los 9 años. A pesar de las pausas, el apoyo del público la mantiene firme, como lo demuestra la gran acogida de su nueva canción.

​Además de su carrera en solitario, Ramos participa activamente en el proyecto «Las Desdichadas», una iniciativa enfocada en enaltecer y dar nueva vida a la música llanera, consolidando su compromiso con el folklore nacional.

​Fuera de los escenarios, la cojedeña tiene claras ambiciones en el mundo empresarial. Como madre, se proyecta a cinco años con el objetivo de establecer «una empresa bien grande». No obstante, sus aspiraciones en el ámbito artístico son igual de ambiciosas: espera posicionarse como una de las mejores intérpretes de música llanera en el país.

​MENSAJE DE LUCHA Y CONSTANCIA PARA LA MUJER VENEZOLANA

​La cantante aprovechó su visita para enviar un inspirador mensaje a las mujeres, especialmente a las niñas y jóvenes que incursionan en la música llanera, muchas de ellas a través de las plataformas digitales.

​»Hay que luchar por sus sueños… yo desde los 9 años estoy incursionando en la música llanera, he tenido pausas y gracias a Dios el público me apoya… los sueños sí se hacen realidad, sí se cumplen con constancia», afirmó Ramos, destacando que su propia trayectoria es prueba de que la perseverancia rinde frutos.

​Victoria Ramos continúa marcando pauta en la música llanera, demostrando que con talento, constancia y una visión clara, es posible alcanzar grandes metas tanto en la música como en el ámbito personal y empresarial.

REINA BETANCOURT | FOTOS: RAFAEL GONZÁLEZ