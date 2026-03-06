Caracas estrena programa educativo pionero que fusiona la música con la tecnología

CIUDAD MCY.- Para ofrecer un espacio donde instrumentos tradicionales y herramientas tecnológicas de última generación convergen en favor del aprendizaje creativo, la Alcaldía de Caracas, a través de la Fundación Caracas Inteligente, marcó un hito educativo con el lanzamiento del programa “La Ciencia en la Música”, de formación que integra el arte sonoro y la tecnología digital.

Durante la jornada inaugural, estudiantes de entre 5 y 15 años experimentaron el contraste armónico entre instrumentos tradicionales como el violín, el violonchelo y el xilófono y herramientas digitales de última generación, como tablets, para la creación sonora.

El director de la Fundación Caracas Inteligente, ingeniero Darwin Vargas, informó que el equipo está enfocado en desarrollar programas que contribuyan a la formación tecnológica tanto de niños como de adultos. Vargas agradeció el respaldo de la alcaldesa Carmen Meléndez, al subrayar que este logro se alinea con el Plan de las Siete Transformaciones (7T) impulsado por el Ejecutivo nacional.

“Está enfocado en el Plan de las 7 Transformaciones (7T) de la nación, específicamente en la cuarta (Gran Transformación Social para la Igualdad y el Bienestar) y la sexta (ecosocialismo, ciencia y tecnología) transformación, ligadas a la educación, la ciencia y la tecnología”, afirmó Vargas.

Por su parte, el director artístico del proyecto, profesor Salomón Rojas, celebró la creación del primer laboratorio nacional para el aprendizaje musical-tecnológico:

“La música va en el mismo ritmo que la tecnología, y es importante que los niños y niñas tengan acceso no solamente aquí en los espacios de la Fundación, sino en todo el territorio nacional”, acotó Rojas.

Proceso de inscripciones

La Fundación anunció que el proceso formal de inscripción inicia este viernes 6 de marzo. El programa está abierto a todo público, sin restricción de residencia en el municipio Libertador.

Detalles del curso:

Horarios: Miércoles en dos turnos (3:00 p.m. a 4:00 p.m. y 4:00 p.m. a 5:00 p.m.).

Miércoles en dos turnos (3:00 p.m. a 4:00 p.m. y 4:00 p.m. a 5:00 p.m.). Lugar: Edificio Glorieta (Sede de la Alcaldía de Caracas), Piso 1, Oficina de Tecnología.

Edificio Glorieta (Sede de la Alcaldía de Caracas), Piso 1, Oficina de Tecnología. Requisitos: Copia de la cédula o partida de nacimiento del estudiante, copia de la cédula del representante y comprobante de pago de inscripción.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESIA