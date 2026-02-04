Casa Blanca confirma conversaciones para una visita de Delcy Rodríguez a Washington #3Feb

CIUDAD MCY.- La administración de Donald Trump mantiene en agenda un posible encuentro Delcy Rodríguez, según informó este martes la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. La funcionaria aclaró que, si bien el tema ha estado sobre la mesa de discusión, aún no se han concretado planes definitivos para la visita oficial a la capital estadounidense.

Este acercamiento se produce en un contexto de reconfiguración diplomática tras los sucesos del pasado 3 de enero, cuando se produjo la detención de Nicolás Maduro. Leavitt destacó que la Casa Blanca sigue de cerca la transición venezolana y los gestos de apertura del nuevo liderazgo en Caracas.

Al ser consultada sobre las recientes medidas de gracia en Venezuela, la portavoz expresó la satisfacción del gobierno estadounidense ante la liberación de presos políticos y la propuesta de una Ley de Amnistía.

«Es un compromiso que la señora Rodríguez asumió y ha cumplido, y esperamos que continúe», señaló Leavitt, vinculando estos avances con la mejora del clima político y la posibilidad de consolidar la relación entre ambos países.

FUENTE : EL IMPULSO

FOTO : CORTESÍA