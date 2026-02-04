Relatora de la ONU: Israel no puede bloquear ingreso de nadie a Gaza

CIUDAD MCY.- La relatora especial de la ONU, Francesca Albanese, denunció este lunes que Israel no tiene facultad legal para impedir la entrada de personas o ayuda al territorio palestino. La declaración surge tras la reciente expulsión de Médicos Sin Fronteras (MSF) de la Franja de Gaza, una medida que el Gobierno israelí justificó bajo acusaciones de «protección al terrorismo», pero que la ONU califica como una estrategia para profundizar la crisis humanitaria.

Albanese enfatizó que, al tratarse de una «ocupación ilegal», Israel carece de soberanía para dictar quién ingresa o permanece en la zona. «Obliguen a Israel a poner fin a la ocupación. El momento de la justicia es ahora», sentenció la relatora, quien también exigió un embargo de armas inmediato y el boicot a productos del régimen.

Por su parte, el jefe de la UNRWA, Philippe Lazzarini, reforzó la urgencia de la situación al informar que la violencia se ha extendido gravemente a Cisjordania, donde más de mil palestinos han muerto desde octubre de 2023, sumándose a las más de 71 mil 795 víctimas en Gaza.

FUENTE : CIUDAD CCS

FOTO : CORTESÍA