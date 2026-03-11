Celebran bicentenario del “Epítome sobre la vacuna” en la Biblioteca Nacional

CIUDAD MCY.- En conmemoración del Día del Médico y la Médica en Venezuela, y Natalicio del doctor José María Vargas, se celebró los 200 años del libro “Epítome sobre la vacuna” , primera obra de medicina impresa en Venezuela en la sala “Andrés Bello”, ubicada en la división de Libros Raros y Manuscritos, área de los Servicios de la Biblioteca Nacional de Venezuela (BNV).

En este espacio el poeta y ganador del Premio Nacional de Cultura, Gabriel Saldivia, ofreció una ponencia sobre los apuntes y manuscritos que dejó José María Vargas; los aportes y avances en la cura de la viruela y el tratamiento pedagógico en los estudiantes de medicina, siendo uno de los hombres más innovadores de la ciencia venezolana.

Saldivia, aprovechó la oportunidad para exhortar a la juventud venezolana a interesarse por la ciencia y a conocer el patrimonio bibliográfico y de manuscritos que reposan en la Biblioteca Nacional de Venezuela. Aporte invaluable a la identidad del país.

Por su parte, el director general de la Biblioteca Nacional, Jorge Berrueta Simancas, informó que a través de la Biblioteca Digital “César Rengifo”, pueden acceder al libro “Epítome sobre la vacuna”, junto a otras obras importantes de héroes como Andrés Bello, Ezequiel Zamora, Febres Cordero y Mario Briceño Iragorry.

Finalmente, Berrueta expresó que ¨el doctor José María Vargas es un ejemplo de los avances que ha tenido la ciencia en Venezuela, siendo un referente de lucha, promotor de la paz, que con sentido de pertenencia defendió el legado revolucionario y científico del país¨, puntualizó.

FUENTE:VTV

FOTO:CORTESIA