Cultores y artistas de Mérida rechazan agresiones contra Venezuela

CIUDAD MCY.- Cultores, artistas, intelectuales, investigadores y creadores del estado Bolivariano de Mérida emitieron un pronunciamiento público este viernes 9 de enero de 2026, en el que rechazaron los recientes acontecimientos por considerar que vulneran la paz y la soberanía de Venezuela, cita nota del prensa del Ministerio del Poder Popular para la Cultura.

En el documento, dirigido a organismos internacionales de Derechos Humanos, gobiernos, organizaciones sociales y pueblos del mundo, expresaron su repudio a lo que calificaron como agresión institucional y secuestro del presidente constitucional Nicolás Maduro Moros y de la primera combatiente Cilia Flores, atribuido al gobierno de Estados Unidos bajo las órdenes del presidente Donald Trump.

Indicaron que este hecho constituye una violación al derecho internacional y a la voluntad popular expresada en las elecciones del 28 de julio de 2024.

Los firmantes denunciaron además que la invasión del territorio nacional y los ataques contra espacios civiles, culturales y de salud, han ocasionado pérdidas humanas y daños a infraestructuras esenciales como bibliotecas y centros de investigación. Alertaron que estas acciones buscan justificar prácticas de neocolonialismo en la región.

El pronunciamiento subraya que los ataques no se dirigen únicamente contra un gobierno, sino contra la Constitución y la soberanía venezolana. En este sentido, exigieron la veracidad de la información y rechazaron lo que consideran una narrativa mediática internacional que intenta imponer la etiqueta de “dictadura” al país, así como discursos que buscan fracturar la unidad nacional.

Los cultores y artistas recordaron la memoria ancestral de resistencia de más de cinco siglos, reivindicando la identidad forjada por Simón Bolívar y el legado político del expresidente Hugo Chávez Frías. Reafirmaron que el pueblo venezolano se reconoce como un pueblo de paz, creación y arte, con derecho a construir su destino sin tutelajes extranjeros.

Finalmente, exigieron el retorno inmediato del presidente Nicolás Maduro y llamaron a la comunidad internacional a abogar por la verdad y la justicia. El comunicado concluye con un llamado a la defensa de la soberanía y la cultura, bajo el lema de resistir las políticas de intervención externa en la región.

AVN | FOTO : REFERENCIAL