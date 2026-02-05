CDI “Luchadores por la Salud de Lamas” se optimiza

Las labores incluyen mantenimiento profundo de infraestructura e iluminación estratégica para garantizar un servicio eficiente a la población santacrucense

CIUDAD MCY.- Los espacios destinados a la atención médica en Santa Cruz continúan siendo transformados mediante trabajos de rehabilitación integral que se desarrollan en el CDI “Luchadores por la Salud de Lamas”, orientados a optimizar sus condiciones y fortalecer los servicios asistenciales.

Estas labores se realizan siguiendo las orientaciones del presidente constitucional, Nicolás Maduro; la presidenta encargada, Delcy Rodríguez; la vocera popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez; y de la mano del alcalde del municipio José Ángel Lamas, Tony García, como parte de las políticas públicas destinadas a dignificar la infraestructura de salud para la comunidad.

Las labores contemplan un mantenimiento profundo de la infraestructura, enfocado en el embellecimiento de la fachada y la recuperación de áreas comunes, así como la ejecución de un plan intensivo de iluminación interna y externa, con el propósito de garantizar espacios más seguros, funcionales y adecuados para la atención de la población.

Es importante mencionar que, durante la supervisión de los espacios estuvo presente el alcalde Tony García, quien constató el avance de las labores que se ejecutan en el centro médico, como parte de las políticas orientadas al fortalecimiento del sistema público de salud en la jurisdicción.

Estos trabajos forman parte de las acciones destinadas a mejorar la operatividad del centro de salud, permitiendo brindar una atención más eficiente y en condiciones óptimas para los habitantes de la comunidad santacrucense que acuden a este recinto asistencial.

REINYMAR TOVAR

FOTOS : CORTESIA