SPNS garantiza respuestas quirúgicas a la población aragüeña

CIUDAD MCY.- Con el propósito de brindar resolución quirúrgica a la población aragüeña, se llevó a cabo jornada de intervenciones de baja y mediana complejidad, en el Centro Diagnóstico Integral (CDI), Manuel Atanasio Girardot del estado Aragua.

En esta oportunidad, en el centro de salud se realizaron 30 procedimientos quirúrgicos tales cómo resolución de hernia umbilical y exéresis de lipomas pequeños, grandes y múltiples, a un total de 13 pacientes residenciados en diferentes municipios de la entidad aragüeña.

Cabe destacar, que en este CDI quirúrgico, gracias a la recuperación integral del área quirúrgica, y al equipo de cirujanos comprometidos del Sistema Público Nacional de Salud (SPNS), se brindan respuestas oportunas a la población aragüeña.

Estas acciones se realizan cumpliendo los lineamientos del presidente constitucional, Nicolás Maduro, bajo el esfuerzo de la Presidenta encargada, Delcy Rodríguez, de la Ministra de Salud, Nuramy Gutiérrez y de la Gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, garantizando salud especializada y de calidad a todos y todas por igual.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA

FOTOS: PRENSA CORPOSALUD