Programación oficial inicia el rumbo para Fiestas en Elorza 2026

CIUDAD MCY.- Este miércoles 11 de marzo inicia la Programación Oficial de las Fiestas de Elorza, en el estado Apure, en honor a San José y homenaje al joropo. “Una tradición que es pasión”.

“Están todas y todos invitados a nuestras Fiestas en Elorza, ¡lo más criollito del mapa!, para disfrutar y celebrar lo más auténtico de nuestra identidad llanera, nuestra cultura y tradiciones. ¡Un 19 de marzo para un baile me invitaron!”, divulgó la gobernación apureña en redes sociales, para dar a conocer el cronograma de estas legendarias fiestas llaneras.

La programación promete una celebración inolvidable que combina lo ancestral con lo festivo, reportó, por su parte, el equipo periodístico corresponsal de Venezolana de Televisión (VTV).

El cronograma oficial de las fiestas de Elorsa 2026 arranca con repiques de campanas, con la tercera válida de toros coleados y el color del festival internacional del muralismo; además, desde juegos tradicionales y el talento infantil del Elorzanito de Oro hasta la elegancia de la coronación de la reina.

El martes 17, el suelo de Elorza vibrará con el gran Joropazo, para marcar el inicio de los prestigiosos festivales de canto recio, que rinden homenaje a nuestra identidad venezolana.

El clímax de la celebración llegará el miércoles 18, con la imponente copla y sabana, y el primer amanecer llanero, lo que prepara el terreno para el día central, el 19 de marzo, día de San José, cuando Elorza se vestirá de gala espiritual y civil, solemne, desde el paseo fluvial del santo patrono y la sesión solemne que declara, oficialmente, capital folclórica de Apure.

La corresponsal de VTV informó que se realizará el conversatorio Con los amigos de Chávez y un atardecer llanero que se extenderá “hasta que el cuerpo aguante”.

Las fiestas prometen sellar con broche de oro una jornada donde la tradición y la pasión se funden en un solo grito parrandero. Venezolana de Televisión llevará todos los detalles que acontezcan en estas Fiestas de Elorza 2026.

