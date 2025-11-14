Ciudad MCY

Continúa abierta convocatoria para Premio Nacional de Cultura

PorMilexis Pino

Nov 14, 2025

​CUIDAD MCY.-El Ministerio del Poder Popular para la Cultura anunció recientemente la apertura de la convocatoria para el Premio Nacional de Cultura 2025, el máximo reconocimiento a la trayectoria y el aporte al patrimonio cultural del país.

​El período para presentar postulaciones se ha extendido desde el 8 de septiembre hasta el 8 de diciembre de 2025.

​Los candidatos deben acreditar una trayectoria comprobada de al menos 20 años en cualquiera de las disciplinas culturales.

​Todas las postulaciones deben enviarse exclusivamente por correo electrónico a la siguiente dirección: premionacionalcultura@mincultura.gob.ve.

Documentación Requerida:

  • ​Síntesis curricular del postulado.
  • ​Documentos que certifiquen los 20 años de trayectoria artística/cultural.

​El galardón reconocerá la excelencia en las siguientes áreas:

  • ​Arquitectura
  • ​Artes Circenses
  • ​Artesanía
  • ​Artes Plásticas
  • ​Cine
  • ​Cultura Popular
  • ​Danza
  • ​Fotografía
  • ​Humanidades
  • ​Literatura
  • ​Música
  • ​Saberes Tradicionales
  • ​Teatro

Asimismo, s​e otorgará una mención honorífica a aquellos creadores que hayan realizado una contribución significativa a los procesos socioculturales del país.

Esta mención también puede ser entregada de manera póstuma.

​La postulación puede ser realizada por:

  • ​Personas naturales (a título personal o a un tercero).
  • ​Personas jurídicas.
  • ​Comunidades organizadas.
  • ​Colectivos culturales.

