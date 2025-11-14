Continúa abierta convocatoria para Premio Nacional de Cultura

​CUIDAD MCY.-El Ministerio del Poder Popular para la Cultura anunció recientemente la apertura de la convocatoria para el Premio Nacional de Cultura 2025, el máximo reconocimiento a la trayectoria y el aporte al patrimonio cultural del país.

​El período para presentar postulaciones se ha extendido desde el 8 de septiembre hasta el 8 de diciembre de 2025.

​Los candidatos deben acreditar una trayectoria comprobada de al menos 20 años en cualquiera de las disciplinas culturales.

​Todas las postulaciones deben enviarse exclusivamente por correo electrónico a la siguiente dirección: premionacionalcultura@mincultura.gob.ve.

​Documentación Requerida:

​Síntesis curricular del postulado.

​Documentos que certifiquen los 20 años de trayectoria artística/cultural.

​El galardón reconocerá la excelencia en las siguientes áreas:

​Arquitectura

​Artes Circenses

​Artesanía

​Artes Plásticas

​Cine

​Cultura Popular

​Danza

​Fotografía

​Humanidades

​Literatura

​Música

​Saberes Tradicionales

​Teatro

Asimismo, s​e otorgará una mención honorífica a aquellos creadores que hayan realizado una contribución significativa a los procesos socioculturales del país.

Esta mención también puede ser entregada de manera póstuma.

​La postulación puede ser realizada por:

​Personas naturales (a título personal o a un tercero).

​Personas jurídicas.

​Comunidades organizadas.

​Colectivos culturales.

FUENTE CIUDAD CCS | FOTO CORTESÍA