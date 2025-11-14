Continúa abierta convocatoria para Premio Nacional de Cultura

CUIDAD MCY.-El Ministerio del Poder Popular para la Cultura anunció recientemente la apertura de la convocatoria para el Premio Nacional de Cultura 2025, el máximo reconocimiento a la trayectoria y el aporte al patrimonio cultural del país.
El período para presentar postulaciones se ha extendido desde el 8 de septiembre hasta el 8 de diciembre de 2025.
Los candidatos deben acreditar una trayectoria comprobada de al menos 20 años en cualquiera de las disciplinas culturales.
Todas las postulaciones deben enviarse exclusivamente por correo electrónico a la siguiente dirección: premionacionalcultura@mincultura.gob.ve.
Documentación Requerida:
- Síntesis curricular del postulado.
- Documentos que certifiquen los 20 años de trayectoria artística/cultural.
El galardón reconocerá la excelencia en las siguientes áreas:
- Arquitectura
- Artes Circenses
- Artesanía
- Artes Plásticas
- Cine
- Cultura Popular
- Danza
- Fotografía
- Humanidades
- Literatura
- Música
- Saberes Tradicionales
- Teatro
Asimismo, se otorgará una mención honorífica a aquellos creadores que hayan realizado una contribución significativa a los procesos socioculturales del país.
Esta mención también puede ser entregada de manera póstuma.
La postulación puede ser realizada por:
- Personas naturales (a título personal o a un tercero).
- Personas jurídicas.
- Comunidades organizadas.
- Colectivos culturales.
FUENTE CIUDAD CCS | FOTO CORTESÍA