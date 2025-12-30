Celebran tres décadas de tradición con hallaca de 33 metros en Trujillo

CUIDAD MCY.-La población del sector Bella Vista, parroquia Juan Ignacio Montilla del municipio Valera, estado Trujillo, celebró su tradicional “Hallacazo Bellavistero”, con la preparación de una mega hallaca de 33 metros de largo, en conmemoración de sus tres décadas de historia y sabor.

Roberto Briceño, integrante del comité organizador, recordó que esta iniciativa fue creada por Alfredo “Coco” Suárez, quien comenzó como un juego en una de las veredas de Bella Vista con una hallaca de un metro, que hoy se ha convertido en un ícono gastronómico de 33 metros.

El plato, explicó Briceño, contiene aceitunas, alcaparras, garbanzos, chayote, encurtidos, carne de res y de cochino, además de la sazón característica de las hallacas trujillanas.

Reconocimiento oficial

El gobernador Gerardo Márquez resaltó que en Valera se preparó la hallaca más grande de Venezuela y reconoció la labor de los organizadores, habitantes de la localidad y organismos que acompañaron la iniciativa culinaria navideña.

En sus redes sociales, Márquez expresó “Hallacazo Bellavistero 2025 una hermosa tradición con más de tres décadas. Hoy, al mejor estilo y sabor andino, se ha preparado la hallaca más grande de Venezuela, con 33 metros de longitud, superando una vez más su propio récord, como cada año, añadiendo un metro más de sabor y unión. Mi más sincero reconocimiento a los organizadores, vecinos, cocineros y a toda la comunidad de Bella Vista, quienes con esfuerzo, pasión y compromiso hacen posible este encuentro que ya trasciende nuestras fronteras y enaltece el orgullo trujillano”.

Tradición y cultura

La preparación de la hallaca contó con la colaboración de instituciones públicas y privadas, además de familias y habitantes de la comunidad, quienes aportaron los insumos necesarios. Durante la jornada, vecinos y organizadores se unieron para elaborar el plato, mientras los asistentes disfrutaban de música en vivo, actividades deportivas y culturales.

El guiso fue preparado durante nueve horas el día anterior. Posteriormente, la hallaca de 33 metros fue llevada al área de cocción, donde el aroma impregnó el ambiente.

Finalmente todos los presentes degustaron el gigante tamal, reconociéndolo como un ícono gastronómico y cultural de la ciudad de Valera.

FUENTE VTV | FOTO CORTESÍA