Cenaf celebró 23 años por la descolonización de la imagen

CIUDAD MCY.- El Centro Nacional de la Fotografía (Cenaf), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC), arriba al 23.° aniversario con la reafirmación de sus principios fundacionales que le dieron origen: la descolonización de la imagen y la inclusión social.

Así lo expresó su presidente Orlando Ugueto, periodista y reportero gráfico con más de 51 años de trayectoria en el ámbito comunicacional venezolano, al explicar que este enfoque ha guiado su gestión desde 2018.

Dijo que para los trabajadores y la directiva del Cenaf es un honor cumplir el aniversario conjuntamente con la conmemoración de la insurrección militar del 4 de febrero de 1992, acción liderada por el Comandante eterno Hugo Chávez Frías y un grupo de patriotas civiles y militares, en una entrevista difundida por el despacho para la Cultura, en su sitio web.

Uno de los ejes fundamentales de esta labor ha sido la formación gratuita y abierta al pueblo, y en ese sentido, Ugueto resaltó que solo el año 2025 fueron certificados más de seis mil participantes en cursos y talleres.

“Nuestros talleres de formación y otras actividades, como las cayapas fotográficas, son completamente gratuitas”, indicó, al precisar, además, que el Cenaf cuenta con sedes regionales en Caracas, Anzoátegui, Barinas, Miranda, Cojedes, La Guaira y Carabobo, lo que permite una amplia cobertura nacional.

Ugueto destacó que, de cara al 2026, el Cenaf continuará el fortalecimiento de su oferta formativa, para impartir conocimientos sobre la historia y técnica de la fotografía, la crónica visual y el reporterismo gráfico, así como talleres teórico-prácticos de fotografía básica, manejo de cámara y composición, fotografía con celulares y edición con aplicaciones como Snapseed, fotografía en blanco y negro y el taller “Acción y noticia”, enfocado en el compromiso ético y la historia del fotoperiodismo en Venezuela.

Se mantienen iniciativas comunitarias como la elaboración de visores fotográficos para niños y niñas de distintas comunidades. Igualmente, el fortalecimiento de la revista Revelado, herramienta editorial del Cenaf galardonada con el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2024, en la mención Imagen Gráfica.

A propósito de este reconocimiento, recordó que en diciembre de 2025 se realizó el lanzamiento de una edición especial de Revelado, una compilación digital de 104 páginas que reúne los contenidos de sus primeros 12 números y que está disponible de manera gratuita.

FUENTE VTV

FOTO: CORTESÍA