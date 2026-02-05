Secretaría de Cultura realizará conversatorio sobre legado de Ezequiel Zamora en BPAC

0-0x0-0-0#

CIUDAD MCY.- Abocados a difundir la genuina esencia libertaria de los caudillos en la historia, el Gobierno Bolivariano de Aragua a través de Secretaría de Cultura junto a la Red de Bibliotecas Públicas Regionales, invitan a comunidades populares de la Ciudad Jardín, para este viernes 6 de febrero, a partir de las 10 am, en el Salón Principal de la BPAC, a participar masivamente del conversatorio “Tierra y Hombres Libres: A 209 años del natalicio de Ezequiel Zamora“.

La actividad contará con una interesante ponencia a cargo del profesor Eliezer Salinas, quien hará un recorrido histórico sobre la vida, obra y vigente legado del icónico líder popular nacido en los Valles del Tuy, y su enfrentamiento perenne contra las oligarquías de turno, siempre interesadas en opacar su insigne figura.

Luego de la primera disertación con el público, Salinas emprenderá un novedoso viaje a través del tiempo y nuestra historia Patria, mediante el análisis de la consabida consigna de Zamora: “Tierras y Hombres Libres”, en el que trasladará su lucha hasta la coyuntura mundial de la actualidad.

“En estos momentos convulsionados que vive la humanidad, se torna imperativo para nuestros escritores, estudiar y comprender a fondo, la eterna lucha de figuras como Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, José Leonardo Chirino, Ezequiel Zamora, Simón Rodríguez o Hugo Chávez, en favor del Pueblo humilde, para luego emprender innumerables procesos creativos para escribir y difundir la verdadera historia de nuestros héroes y su permanente lucha por la liberación plena de los seres humanos”, finalizó Rafael Ortega, coordinador de Literatura en Secretaría de Cultura.

