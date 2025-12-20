Buque petrolero de Rusia entra a espacio marítimo de Venezuela

CUIDAD MCY.-Un buque petrolero sancionado, que transportaba unos 300.000 barriles de nafta desde Rusia, entró en aguas venezolanas la noche del jueves.

Según reportaron las agencias, otros tres buques también sancionados detuvieron la navegación y comenzaron a redirigir su curso en el Océano Atlántico.

El martes 16 de diciembre, Trump ordenó el bloqueo de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela.

El petrolero mediano Hyperion, con bandera de Gambia y sancionado, estaba fondeado el viernes cerca de la bahía de Amuay, en la costa occidental de Venezuela, según datos de seguimiento de buques de LSEG. Cargó cerca de Múrmansk, Rusia, a finales de noviembre.

Mientras tanto, el Agate, con bandera de Angola, otro petrolero mediano sancionado que cargó en Rusia y navegaba hacia el Caribe, fue visto redirigiéndose el viernes.

