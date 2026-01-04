China exige la liberación inmediata del presidente Maduro y su esposa Cilia Flores

CUIDAD MCY-A través de una publicación en las redes sociales, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China, expresó este domingo su “profunda preocupación” por el secuestro del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por parte del Gobierno de los Estados Unidos, y solicitan su “liberación inmediata”.

Las acciones de Estados Unidos “violan claramente el derecho internacional, las normas fundamentales de las relaciones internacionales y los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas”, señaló la Cancillería china en sus redes sociales. El texto añadió que tales actuaciones “menoscaban la soberanía venezolana”.

En ese contexto, China instó a Washington a “garantizar la seguridad personal” del presidente Maduro y su esposa, “liberarlos de inmediato”, “dejar de socavar al Gobierno venezolano” y “resolver los problemas mediante el diálogo y la negociación”, sin anunciar sanciones ni otras medidas concretas en respuesta.

Estas declaraciones surgen en respuesta a los informes que reflejan lo ocurrido el pasado sábado donde Estados Unidos atacó a Venezuela (violando el derecho internacional) y secuestró al mandatario junto a su esposa Cilia Flores.

China y Venezuela mantienen una estrecha relación diplomática y económica, consolidada durante los gobiernos de Xi Jinping y Nicolás Maduro. Pekín ha defendido reiteradamente en foros multilaterales los principios de soberanía estatal y no injerencia en asuntos internos de otros países.

