‌Consejo de Seguridad de la ONU celebrará reunión de urgencia por Venezuela el 5 de enero

Cuidad MCY- Para analizar la agresión de Estados Unidos contra Venezuela, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU), sesionará urgente el próximo lunes 5 de enero, confirmó la misión de Somalia, que preside el organismo. «La presidencia se propone celebrar una reunión de emergencia el lunes a las 10:00 de la mañana».

La reunión de emergencia, se efectuará luego de que Estados Unidos realizara un ataque a gran escala contra Venezuela y que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro fuera secuestrado junto a la primera dama, Cilia Flores; los cuales fueron trasladados a Nueva York.

El ataque a Venezuela ocurrió luego de seis meses de constante asedio, promovida desde el mes de agosto por Estados Unidos con la operación militar en el Caribe que incluye un submarino nuclear, destructores, el portaaviones USS Gerald R. Ford y más de cuatro mil soldados.

