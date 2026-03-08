China inauguró la turbina eólica marina más potente del mundo

CIUDAD MCY.- China, enfocada en desarrollar energías renovables, activó la turbina eólica marina más potente del mundo, instalada en el parque eólico marino de Liuao, frente a la costa sur de la provincia de Fujian.

El colosal generador, con una potencia nominal de 20 megavatios, comenzó esta semana a suministrar electricidad a la red nacional, marcando la primera vez que un aerogenerador marino de gran capacidad logra instalarse, depurarse y conectarse con éxito. El proyecto fue desarrollado por la compañía China Three Gorges Corporation, que resaltó la relevancia de este avance para el futuro de la energía eólica en aguas profundas.

El subdirector general de la sucursal de la empresa en Fujian, Jiang Guangqiu, explicó que el equipo de puesta en marcha debió superar condiciones adversas como los vientos monzónicos y la complejidad del entorno marítimo. “Esta turbina proporciona un apoyo técnico crucial para el futuro desarrollo de la energía eólica marina en aguas más profundas”, afirmó.

Las dimensiones del aerogenerador son impresionantes: el buje se eleva a 174 metros sobre el nivel del mar, equivalente a un edificio de 58 plantas, mientras que su rotor, con un diámetro de 300 metros, permite que las palas barran un área similar a 10 campos de fútbol.

En condiciones nominales de operación, la turbina puede generar más de 80 millones de kilovatios/hora al año, suficiente para abastecer aproximadamente a 44 mil hogares. Este rendimiento permitirá ahorrar unas 22 mil toneladas de carbón estándar, contribuyendo a una reducción significativa de emisiones de carbono.

FUENTE CIUDAD CCS

FOTO: CORTESÍA