México refuerza seguridad para Mundial de Fútbol 2026

CIUDAD MCY.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, junto a su Gabinete de Seguridad, presentó el Plan Kukulkán en Guadalajara. Esta estrategia desplegará casi 100 mil efectivos para garantizar la seguridad del Mundial 2026 y sus millones de visitantes.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que el plan movilizará 20.000 elementos de las Fuerzas Armadas y 55.000 agentes de seguridad pública.

La estrategia también integra 24 aeronaves tácticas y 33 drones de vigilancia. Se establecerá una fuerza conjunta terrestre y aérea coordinada con la policía local en las tres sedes del Mundial: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey.

Este operativo se fundamenta en mecanismos de cooperación internacional con Estados Unidos, Canadá y la FIFA, con el objetivo de fortalecer el intercambio de información y la atención oportuna de riesgos.

El jefe del Centro de Coordinación del torneo, general Román Villalvazo, enfatizó que la meta es mostrar a México como un país confiable ante la comunidad internacional. Además, busca asegurar la capacidad del Estado para enfrentar cualquier amenaza a la seguridad nacional.

FUENTE VTV

