Chuckie Robinson firma contrato con Los Dodger

PorRafael Velásquez

Dic 23, 2025

CIUDAD MCY.- Los Dodgers de Los Ángeles ya comenzaron a moverse en el mercado; según informaciones, el conjunto contrató al receptor Chuckie Robinson en una firma que lo llevara a las ligas menores del conjunto.

El acuerdo no incluye un lugar en el roster de 40 jugadores, pero sí aporta cobertura detrás de Will Smith, receptor titular, y de Dalton Rushing, considerado el principal suplente.

Aunque Robinson no es un jugador con una destacada producción ofensiva, su valor está en otros aspectos. El receptor ha construido su carrera como un especialista defensivo, reconocido por su capacidad para trabajar con los lanzadores y mantener el orden detrás del plato.

En 52 juegos de Grandes Ligas, en los que ha vestido el uniforme de Rojos de Cincinnati y los Medias Blancas de Chicago, el careta cuenta con un average de .131, producto de dos jonrones y cinco carreras impulsadas.

Fuente: Líder en Deportes | FOTO CORTESÍA

