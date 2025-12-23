Ivica Zubac de Clippers sufre dura lesión en el tobillo

CIUDAD MCY.- Los Angeles Clippers pierden a su pívot titular, Ivica Zubac quien estará fuera de acción durante por varias semanas tras sufrir una lesión de tobillo según se pudo confirmar este domingo.

Ahora el técnico del conjunto de California Tyronn Lue, deberá replantear todo su esquema táctico para suplir una ausencia de peso en la pintura. Zubac sufrió el percance en el enfrentamiento en el Intuit Dome, donde los Clippers se impusieron 103-88 a los Lakers.

En el cierre del primer periodo, tras intentar un lanzamiento desde la zona del tiro libre, el croata aterrizó sobre el pie de LeBron James.

La ausencia de Zubac no es un tema menor para la franquicia angelina, ya que ha mostrado un gran nivel en su octava campaña con el equipo. Sus credenciales este año hablan por sí solas en la campaña cuenta con 15,6 puntos por encuentro y 11,1 capturas.

