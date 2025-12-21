Ciclismo aragueño cierra el año con grandes expectativas al 2026

Ciudad MCY-.El ciclismo juvenil aragueño vivió una jornada especial para cerrar el año deportivo, con la realización de una carrera show de ciclismo en el velódromo Carlos Anzola del Complejo Deportivo Julián Landaeta Robles, en el que los jóvenes pedalistas demostraron su talento rumbo al 2026, año de Juegos Deportivos Nacionales Juveniles.

La programación contempló pruebas de área corta, que se corren con bicicletas de pista, incluyendo 200 metros lanzados y un kilómetro con partida detenida. En el área larga, los ciclistas compitieron con bicicletas de ruta en el kilómetro con partida detenida y en la prueba de scratch. Como cierre del evento, todos los participantes se midieron en la emocionante prueba de eliminación.

Esta competencia marca el cierre de las actividades deportivas de la actual concentración del ciclismo aragüeño, la cual culminó con un compartir y cena navideña en la que participaron atletas, representantes y cuerpo técnico. Se trata de un hecho inédito en el ciclismo del estado, que por primera vez reúne a toda la familia deportiva en un solo espacio de integración.

El balance del año es altamente positivo para el ciclismo en Aragua. Gracias al Gobierno Bolivariano de Aragua a través del Instituto Regional del Deporte de Aragua (IRDA), el apoyo al desarrollo de esta disciplina ha sido notable, generando satisfacción entre atletas, entrenadores y representantes.

Nunca antes el estado Aragua había contado con un equipo tan numeroso y con condiciones tan favorables para entrenar y competir.

Bajo el respaldo de la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, el presidente del IRDA, Carlos España, y el vicepresidente del IRDA, Edgardo Díaz, se ha consolidado un proyecto que ha atraído incluso a atletas de otros estados, quienes han decidido representar a Aragua motivados por las condiciones y el apoyo institucional.

De cara a los Juegos Nacionales, las expectativas son altas. El cuerpo técnico está convencido de que este será el mejor equipo que Aragua haya presentado en su historia, con opciones reales de medalla en prácticamente todas las pruebas.

El talento está garantizado y actualmente se trabaja en el fortalecimiento del material deportivo, un aspecto clave en un deporte de alto rendimiento como el ciclismo y determinante para el rendimiento final de los atletas.

El ciclismo aragüeño cierra así un año histórico, marcado por la unión, el respaldo institucional y la firme convicción de seguir construyendo resultados deportivos de alto nivel.

Prensa IRDA | Fotos Cortesía