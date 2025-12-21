Ferrari confirmó los planes de lanzamiento de su F1 para 2026

CUIDAD MCY-El jefe del equipo Ferrari, Fred Vasseur, confirmó que la Scuderia presentará su primer coche de Fórmula 1 con el nuevo reglamento el 23 de enero en Fiorano.

Ferrari dará el pistoletazo de salida a su programa de Fórmula 1 para 2026 de forma agresiva, con Fred Vasseur revelando que el equipo completará el montaje de su nuevo desafío sólo un día antes del lanzamiento en Fiorano.

«Será agresivo, porque terminaremos el montaje del coche un día antes de la presentación. El lanzamiento será el 23 de enero en Maranello. Esto significa que terminaremos el coche el día 22. Y esto es agresivo. Y esto es agresivo, pero todo el mundo hará lo mismo», dijo Vasseur en la rueda de prensa de fin de año de Ferrari en Maranello.

El coche de 2026, que pilotarán Charles Leclerc y el nuevo fichaje Lewis Hamilton, aún no tiene nombre oficial, y Vasseur mantiene deliberadamente ese detalle en secreto.

«Esto formará parte del lanzamiento y lo descubriréis un poco más tarde. No quiero arruinar a nadie ni estropearlo todo», dijo.