Ferrari confirmó los planes de lanzamiento de su F1 para 2026

CUIDAD MCY-El jefe del equipo Ferrari, Fred Vasseur, confirmó que la Scuderia presentará su primer coche de Fórmula 1 con el nuevo reglamento el 23 de enero en Fiorano.
Ferrari dará el pistoletazo de salida a su programa de Fórmula 1 para 2026 de forma agresiva, con Fred Vasseur revelando que el equipo completará el montaje de su nuevo desafío sólo un día antes del lanzamiento en Fiorano.
«Será agresivo, porque terminaremos el montaje del coche un día antes de la presentación. El lanzamiento será el 23 de enero en Maranello. Esto significa que terminaremos el coche el día 22. Y esto es agresivo. Y esto es agresivo, pero todo el mundo hará lo mismo», dijo Vasseur en la rueda de prensa de fin de año de Ferrari en Maranello.
El coche de 2026, que pilotarán Charles Leclerc y el nuevo fichaje Lewis Hamilton, aún no tiene nombre oficial, y Vasseur mantiene deliberadamente ese detalle en secreto.
«Esto formará parte del lanzamiento y lo descubriréis un poco más tarde. No quiero arruinar a nadie ni estropearlo todo», dijo.
Con la Fórmula 1 adentrándose en una nueva era técnica y tres pruebas de pretemporada programadas entre Barcelona y Bahrein, el objetivo de Ferrari es maximizar el kilometraje en lugar de buscar la velocidad en la fase inicial.
«En esta situación, lo más importante es conseguir kilometraje. No se trata de buscar rendimiento. Se trata de conseguir kilometraje para validar la elección técnica del coche en términos de fiabilidad. Y luego obtener rendimiento. Creo que todo el mundo llegará a Barcelona no con un coche mula, sino, digamos, con una especificación A», explicó Vasseur.
Con muchos más días de pruebas disponibles que en las últimas temporadas, Ferrari tiene la intención de utilizar Barcelona principalmente como un ejercicio de fiabilidad antes de centrarse más en los elementos de desarrollo en Bahrein.
«Ya no estamos acostumbrados a tener nueve días de pruebas. Las últimas cuatro o cinco temporadas hicimos tres. Es una ventaja, pero también es un programa completamente diferente. Significa que el primer objetivo en este tipo de temporada es conseguir la fiabilidad», añadió el jefe de Ferrari.