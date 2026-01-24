Ciclistas aragüeñas campeonas en Táchira compartieron victoria en Ciudad MCY

Las chicas del equipo juvenil de Lotería de Aragua, triunfadoras indiscutibles en la versión femenina de la Vuelta al Táchira 2026, hicieron un recorrido por los medios de comunicación y visitaron Ciudad Maracay con sus lauros obtenidos

CIUDAD MCY.- Con la belleza, simpatía y entusiasmo que irradian las jóvenes atletas aragüeñas, el grupo íntegro de las muchachas competidoras en la recién finalizada 61era Vuelta Ciclista al estado Táchira, estuvieron de visita en la sala de redacción de Ciudad MCY.

Ataviadas con los tonos amarillo y rojo en sus camisetas que identifica al equipo Lotería de Aragua se presentaron y ofrecieron al periódico parte de sus vivencias deportivas de triunfo en tierras andinas, todo esto posible gracias el apoyo y firme compromiso del Gobierno Bolivariano de Aragua, el impulso de la gobernadora Joana Sánchez y el trabajo del Instituto Regional del Deporte de Aragua (IRDA) presidido por Carlos España, al cuerpo de entrenadores y a sus patrocinantes.

Durante la visita, destacó la presencia de Valery Montero y Stefany Aular, medallistas en el pasado Campeonato Nacional de Ciclismo Menor celebrado en Coro, estado Falcón en septiembre del año pasado, donde obtuvieron premios en pruebas de pista y ruta, para luego consagrarse con su brillante demostración, talento y competitividad en Táchira 2026, hito en la historia ciclista deportiva de la región aragüeña.

VALERY MONTERO

Valery Montero al tomar la vocería, en nombre de todo el equipo, dijo: “De verdad me siento muy orgullosa de todos. De todo el equipo, de nuestra comunicación, de nuestro trabajo en equipo. Gracias a eso logramos ganar la vuelta”, relató Montero.

Además de esos logros, Valery contó que, “ganamos varios terceros lugares y otras figuraciones fuera de esos podios. En la competencia juvenil quedamos primero, segundo y tercero en la General. Debemos darle gracias a Dios por todo, y de verdad estoy muy contenta con los resultados”, agradeció la atleta.

En cuanto a las próximas competencias la deportista mencionó como fecha el 14 de febrero, el día cuando ella junto a su equipo, deberán subirse nuevamente en sus bicicletas para repetir la hazaña de Táchira, pero esta vez será en la Vuelta a Barinas.

Aragua puede confiar plenamente en estas chicas, que contribuirán a la consolidación de una región de campeonas, con la promoción de valores que el deporte de competencia brinda.

MARCOS GAVIDIA

FOTOS : KAREN RODRÍGUEZ