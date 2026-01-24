Taller básico de formación impulsa crecimiento del Beisbol 5 en Aragua

Instructores, entrenadores, técnicos y jugadores provenientes de los 18 municipios, se congregaron para actualizar conocimientos y perfeccionar técnicas de la disciplina deportiva

CIUDAD MCY.- Con el firme propósito de elevar el nivel competitivo y técnico en la práctica del Béisbol 5 en la región, la Asociación de Béisbol Aficionado del estado Aragua, en alianza estratégica con el Instituto Regional del Deporte de Aragua (IRDA), llevó a cabo un taller teórico-práctico de esta modalidad deportiva.

​La actividad estuvo dirigida a un nutrido grupo de profesores, entrenadores, técnicos y jugadores provenientes los 18 municipios de la entidad, quienes se dieron cita para actualizar conocimientos y perfeccionar las metodologías de enseñanza y ejecución en el campo de juego.

​El taller fue diseñado con un enfoque integral, combinando sesiones teóricas y dinámicas de campo.

El objetivo central fue proporcionar herramientas de vanguardia y técnicas específicas para que los participantes pongan en práctica de manera inmediata durante los entrenamientos y en los encuentros a disputar.

​Durante la jornada, se abordaron aspectos clave como: actualización de técnicas de juego y estrategias de campo, metodologías de enseñanza para el desarrollo de nuevos talentos y herramientas tácticas para la toma de decisiones bajo presión en el juego.

Finalmente, con estas nuevas habilidades y enseñanzas se busca el constante desarrollo de esta disciplina para así lograr su impulso y masificación.

UNIFICACIÓN DEL BEISBOL ARAGÜEÑO

Durante la actividad de aprendizaje se pudo ver el gran interés por parte de la comunidad beisolistica, en ese sentido Julio Lubo, coordinador de la Asociación de Béisbol Aficionado del estado, enfatizó que este evento permite la unión de todas las personas que hacen vida en esta disciplina.

“Ahorita estamos dictando este taller y nos estamos encargando de unir lazos para masificar actividad deportiva en todo el estado y volver al sitial de honor que siempre nos ha correspondido que es ser el número uno”, expresó Lubo.

El directivo también comentó que este taller sirve para nutrir de conocimientos a todos aquellos jugadores que próximamente van a participar en competencias nacionales e internacionales.

EXPONENTES DE ALTO CALIBRE

El taller contó con la destacada participación de Kevin Hernández, manager de la selección de beisbol de Aragua, así como de Fernando Villasmil, ponente central proveniente del estado Lara, quienes compartieron sus conocimientos técnicos con todos los presentes.

En ese contexto, Villasmil, comentó, “Aquí estamos compartiendo está disciplina muy bonita y de corazón que la pueden practicar todas las personas que se crean capaz de hacer deporte, y lo que venimos es a eso, a incrementar más, a masificar más el deporte, que todos lo practiquen, y es que es un deporte muy económico que lo podemos practicar en cualquier cancha”, puntualizó.

Por su parte, Kevin subrayó que este taller sirve de base para obtener buenos resultados en futuros torneos.

“Este año en el en el país vamos a contar con los Juegos Nacionales Juveniles, hay unos clasificatorios. La disciplina de Béisbol 5 está incluida allí en el cronograma de actividades del torneo, y queremos clasificar y hacer una buena actuación de dentro de esos Juegos Nacionales y en los campeonatos nacionales federados, para optar a las competencias internacionales”, concluyó.

YORBER ALVARADO

FOTOS : IRDA