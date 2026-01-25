Tres grandeligas venezolanos son sacados del roster y enviados para asignación

CIUDAD MCY.- Tres venezolanos fueron sacados del roster de 40 en la MLB, por lo que ahora esperan conocer su destino en la lista de asignación. Este trío se une al lanzador José Suárez, que fue el primero de estos cuatro venezolanos cuyo destino inmediato queda temporalmente en el aire.

De acuerdo con las normativas de la MLB, cada equipo involucrado en estos movimientos dispone ahora de siete días continuos para decidir qué hacer con estos bigleaguers venezolanos. Pueden cambiarlos a otro club, dejarlos en libertad o pasarlos por waivers. Esta última opción, en caso de intentar mantenerlos en las Ligas Menores de la organización.

Jhonny Pereda (C, Mellizos). El receptor de los Leones del Caracas es sacrificado en Minnesota debido a la firma del agente libre Víctor Caratini. Los gemelos tenían que abrirle un cupo en el roster de 40 al catcher puertorriqueño.

Se espera que traten de pasar por waivers a Pereda, para mantenerlo en la organización e invitarlo al Spring Training. Bateó para .345/.387/.483 en los 11 juegos que disputó en 2025 en las Grandes Ligas.

Jhonathan Díaz (P, Marineros). Aunque solo lanzó 1.1 innings arriba en la temporada pasada, Seattle lo tuvo en el taxi squad durante la postemporada y hasta ahora lo mantuvo protegido en el roster.

El zurdo fue cortado tras adquirir los occidentales al derecho Cooper Criswell en un canje con los Mets. También es reserva caraquista en la LVBP.

Andry Lara (P, Nacionales). Forma parte de la promoción de grandeligas venezolanos graduados en 2025. Lanzó en nueve juegos, con 8.79 de efectividad en su primera justa en las Mayores.

Formó parte de la rotación de las Águilas del Zulia en Venezuela hasta comienzos de diciembre, al momento de parar a petición de Washington. Semanas después, es designado para asignación.

El zurdo José Suárez fue el primero de estos cuatro venezolanos en ser designado para asignación. Llamó la atención este movimiento de los Orioles, pues apenas el 15 de enero fue tomado en waivers por Baltimore cuando Atlanta lo sacó del roster de 40. El pitcher del Magallanes dejó marca de 2-0 y 1.86 en siete presentaciones con los Bravos de Margarita en 2025.

