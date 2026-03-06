Ciclistas aragüeños presentes en el Campeonato Panamericano de Ruta 2026

CIUDAD MCY.- Un grupo de talentosos ciclistas del estado Aragua formará parte de la delegación venezolana que participará en el Campeonato Panamericano de Ciclismo de Ruta 2026, evento internacional que se celebrará en Colombia del 16 al 22 de marzo.

La ciudad de Montería, capital del departamento de Córdoba, será la sede de esta importante competencia continental que reunirá a los mejores exponentes del ciclismo de ruta del continente americano.

Entre los atletas convocados por la selección nacional destacan cinco ciclistas aragueños: María Joaquina Sánchez, Eriannys Linares, José Pérez, Rikeyberth Alvarado y Manuel Barreto, quienes buscarán dejar en alto el nombre de Venezuela en las diferentes pruebas del campeonato.

En la categoría juvenil masculina fueron llamados José Pérez, Rikeyberth Alvarado y Manuel Barreto, mientras que en la selección nacional juvenil femenina competirán María Joaquina Sánchez y Eriannys Linarez.

La destacada participación de estos pedalistas es reflejo del trabajo y la preparación que vienen desarrollando en el estado Aragua. Su óptimo proceso de entrenamiento ha sido posible gracias al apoyo del gobierno bolivariano de Aragua, a través del Instituto Regional del Deporte de Aragua (IRDA), que ha brindado respaldo a los atletas durante su preparación.

Los ciclistas han llevado a cabo sus jornadas de entrenamiento utilizando las instalaciones del Velódromo Carlos Ánzola y los espacios deportivos de la Villa Olímpica David Concepción, ubicados en la ciudad de Maracay, escenarios que han servido como base para fortalecer su rendimiento de cara a este compromiso internacional.

El Campeonato Panamericano de Ruta representa una valiosa oportunidad para que los ciclistas venezolanos midan su nivel competitivo frente a delegaciones de todo el continente y continúen su proceso de desarrollo dentro del ciclismo internacional.

PRENSA IRDA

FOTOS: PRENSA IRDA