Cincatesa estrenó comedor para la población del Eje Este

CIUDAD MCY.-El Centro Industrial de Capacitación Técnica Socialista de Aragua (Cincatesa) se reinventa y une con mayor fuerza a la 1T, esto con la inauguración de un comedor que ofrecerá servicio a todo el público del Eje Este.

Como parte del fomento de la economía local y circular, el sitio ofrece gran variedad de alimentos balanceados y a precios asequibles, con delivery disponible.

El corte de cinta estuvo a cargo de José López, director del ente, en compañía de la diputada (AN) Rosa León, presidenta del Consejo Legislativo del estado Bolivariano de Aragua (Cleba), Katiana Hernández, la fuerza trabajadora y los clientes.

En ese sentido, López exaltó que en medio de la situación internacional, los venezolanos siguen colocando fuerza y empeño en resurgir. «Entendiendo las medidas coercitivas y presiones, nosotros damos un paso adelante para activar la producción nacional y lo Hecho en Aragua».

Como información de interés, el sitio estará abierto desde las 11:00am hasta las 4:00pm.

FUTUROS PROYECTOS

‎La meta es ampliar el horario de servicio para ofrecer, desayunos y cenas, algo que se prevé ocurra en corto plazo. «Vamos a crear un ambiente nocturno, espacio de compartir familiar», señaló el presidente de Cincatesa.

Añadido a eso, se involucran con la transmisión de juegos deportivos y espectaculos, siempre con buena comida, exelente atención y seguridad garantizada.

VISION INTERNA

‎En el primer día de operaciones, se alcanzaron a vender más de 100 almuerzos, una receptividad bastante positiva según Francis Álvarez, jefa de Cocina.

Es importante destacar que, Este comedor es fuente de trabajo de alrededor de 70 personas.

‎‎THAIMARA ORTIZ | CIUDAD MCY | FOTOS CORTESÍA CINCATESA