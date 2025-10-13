Cincatesa estrenó comedor para la población del Eje Este

****El lugar ofrece una gran variedad de alimentos, no solo para los trabajadores, sino también para el público general ***
CIUDAD MCY.-El Centro Industrial de Capacitación Técnica Socialista de Aragua (Cincatesa) se reinventa y une con mayor fuerza a la 1T, esto con la inauguración de un comedor que ofrecerá servicio a todo el público del Eje Este.
Como parte del fomento de la economía local y circular, el sitio ofrece gran variedad de alimentos balanceados y a precios asequibles, con delivery disponible.
El corte de cinta estuvo a cargo de José López, director del ente, en compañía de la diputada (AN) Rosa León, presidenta del Consejo Legislativo del estado Bolivariano de Aragua (Cleba), Katiana Hernández, la fuerza trabajadora y los clientes.
En ese sentido, López exaltó que en medio de la situación internacional, los venezolanos siguen colocando fuerza y empeño en resurgir. «Entendiendo las medidas coercitivas y presiones, nosotros damos un paso adelante para activar la producción nacional y lo Hecho en Aragua».
Como información de interés, el sitio estará abierto desde las 11:00am hasta las 4:00pm.
FUTUROS PROYECTOS
La meta es ampliar el horario de servicio para ofrecer, desayunos y cenas, algo que se prevé ocurra en corto plazo. «Vamos a crear un ambiente nocturno, espacio de compartir familiar», señaló el presidente de Cincatesa.
Añadido a eso, se involucran con la transmisión de juegos deportivos y espectaculos, siempre con buena comida, exelente atención y seguridad garantizada.
VISION INTERNA
En el primer día de operaciones, se alcanzaron a vender más de 100 almuerzos, una receptividad bastante positiva según Francis Álvarez, jefa de Cocina.
Es importante destacar que, Este comedor es fuente de trabajo de alrededor de 70 personas.
THAIMARA ORTIZ | CIUDAD MCY | FOTOS CORTESÍA CINCATESA