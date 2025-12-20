Santacrucenses celebran la recuperación de espacios públicos en Lamas

Alcaldía de Lamas garantiza entornos seguros y adecuados para el disfrute de las familias, en sintonía con las políticas de humanización

CIUDAD MCY .-Vecinos de la Comuna “Unidos por la Revolución” manifestaron su satisfacción por la rehabilitación de diversos espacios comunitarios, entre ellos el Parque San Isidro, obra ejecutada por la Alcaldía de José Ángel Lamas bajo la gestión del alcalde Tony García, en articulación con la gobernadora Joana Sánchez. Esta acción forma parte de las políticas orientadas a garantizar espacios seguros y dignos para la recreación de las familias.

Los habitantes de la comunidad destacaron los avances en la recuperación del parque, que anteriormente se encontraba deteriorado y representaba un riesgo para los niños y familias que lo visitaban.

Las labores incluyeron la rehabilitación de estructuras, pintura, acondicionamiento de áreas recreativas y embellecimiento general, lo que permitirá que el parque se convierta nuevamente en un lugar de encuentro y convivencia.

Además, se ejecutaron trabajos de recuperación en la fachada del Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (CMDNNA), la Iglesia de Andrés Eloy Blanco y la Academia de Boxeo Ángel Urraca, ampliando el alcance de las acciones de mejora en el municipio.

La vecina Carmen Janet, del sector Cinco de Julio Dos, expresó su emoción por el cumplimiento de los compromisos asumidos por el alcalde, “Nuestro parque estaba deteriorado y hasta peligroso, pero ahora se ve bien acondicionado. Los niños están emocionados y contentos. Se nota la diferencia, el alcalde nos lo prometió y lo está cumpliendo”.

Por su parte, Fabiola Puerta, residente del barrio Andrés Eloy Blanco, resaltó la importancia de esta obra para la comunidad “Este parque ha pasado por muchos deterioros, pero hoy vemos cómo se transforma en un espacio digno para nuestros niños. Es maravilloso lo que están haciendo”.

Con la recuperación del Parque San Isidro y otros espacios comunitarios, la Alcaldía de Lamas reafirma su compromiso de seguir trabajando en la transformación de los espacios públicos, garantizando entornos seguros y adecuados para el disfrute de las familias. Estas acciones se desarrollan en sintonía con las políticas de humanización de las ciudades impulsadas por el presidente Nicolás Maduro y la gobernadora Joana Sánchez.

REINA BETANCOURT | FOTOS: CORTESÍA