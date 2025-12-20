Maracay-Choroní celebra la inauguración de su Ruta Patrimonial: identidad, arte e historia

Con esta primera jornada, las autoridades dejaron las huellas de un proyecto que busca fortalecer el sentido de pertenencia y el desarrollo cultural de la región.

CIUDAD MCY.-En un recorrido por espacios históricos y culturales que marcaron el desarrollo de la ciudad, quedó inaugurada la Primera Ruta Patrimonial de Maracay-Choroní, iniciativa que busca sumergir a los visitantes en la historia viva del territorio y recobrar el valor artístico de la Aragüeñidad.

La información fue difundida a través de la cuenta oficial de Instagram del Consejo Municipal de Girardot, donde se reseñó que el recorrido inició en la Maestranza César Girón, joya arquitectónica de la ciudad. Allí, los asistentes conocieron la historia del recinto mediante una representación inspirada en la obra de Carlos Raúl Villanueva, mientras que el cronista Elpidio Fuentes compartió anécdotas inéditas sobre la Plaza de Toros.

Posteriormente, la ruta llegó a la Casa de la Cultura de Maracay, donde el público disfrutó de una pieza teatral a cargo del Teatro Estable de Maracay. La jornada continuó en la sede del Concejo Municipal de Maracay-Choroní, donde los participantes visitaron la Galería de Arte “Voces de la Aragüeñidad” y apreciaron las transformaciones realizadas en el Salón de Sesiones.

El recorrido incluyó también la muestra fotográfica histórica en la galería de arte a cielo abierto de la avenida Las Delicias, que retrata los lugares más icónicos de la capital aragüeña a lo largo del tiempo. Uno de los momentos más destacados fue el encuentro con el maestro Asdrúbal Figuera, quien explicó los detalles de su reconocida obra “Gordo Suspendido”, originalmente titulada “Dibujado en el cielo”.

La jornada culminó en la Concha Acústica, donde el Ensamble de música venezolana del programa de educación especial, núcleo Maracay, ofreció un concierto, cerrando la actividad en la Casa de los Arcos al caer la noche.

Con esta primera jornada, las autoridades dejaron las huellas de un proyecto que busca fortalecer el sentido de pertenencia y el desarrollo cultural de la región. La iniciativa, impulsada de manera conjunta por la gobernadora Joana Sánchez, el alcalde Rafael Morales y el presidente del Concejo Municipal de Maracay-Choroní, Ángel Márquez, recoge la propuesta del presidente de la República Bolivariana, Nicolás Maduro, para consolidar ciudades más humanas a través del reconocimiento de su esencia cultural.

PRENSA GIRARDOT | FOTOS: CORTESÍA