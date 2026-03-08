“Ciudad Latente: Maracay en la nocturnidad” cautiva el corazón de los aragüeños

0-0x0-0-0#

CIUDAD MCY.- La Sala de Exposiciones Pablo Prazuela, ubicada en Casa de la Cultura de Maracay, se transformó en una maravillosa aula abierta y vibrante para recibir a un nutrido grupo de estudiantes de fotografía provenientes de la Escuela PhotonikaVzla, para realizar una didáctica y emotiva visita guiada a la exposición “Ciudad Latente: Maracay en la nocturnidad”, a cargo de la reconocida fotógrafa aragüeña Carlota Jones, docente y directora de la referida escuela de fotografía.

La actividad, impulsada por el Gobierno Bolivariano de Aragua a través de Secretaría de Cultura, fue diseñada no sólo para exhibir imágenes, sino para aprender a descifrar el lenguaje del alma implícito en cada una de las 50 imágenes realizadas desde teléfonos celulares e integrando el uso de nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial.

En “Ciudad Latente: Maracay en la nocturnidad”, se aprecian escenas de la cotidianidad tomadas en horas de la noche, y en sitios emblemáticos de nuestra bella y querida Ciudad Jardín, por los cultores de la imagen: Yulibeth Albujar, Jhoseleen Alfaro, Alfredo Bustamante, Víctor Briceño, Pedro Castillo, Sleygh Castillo, Mariely Gil, Nathalie Martínez, Niurka Pérez, Diagines Ramírez, Zenaida Rojas, Dulce Vargas y Dinesky Velásquez, además de la propia Carlota Jones.

“Esta visita se alejó de los recorridos convencionales para centrarse en un carácter profundamente didáctico, donde a través de cada estación, los estudiantes pudieron desmenuzar aspectos esenciales sobre composición, manejo de la luz artificial, y sobre todo, comprender a cabalidad, la narrativa humana que precede al disparo del obturador de las cámaras”, acotó la también periodista Carlota Jones.

Durante el ameno recorrido por la Sala Pablo Prazuela, se compartieron anécdotas, técnicas y emociones implícitas en cada imagen, confirmando al maravilloso mundo de la fotografía, como un eficaz y hermoso instrumento de amor, paz, inclusión y transformación social.

“La fotografía no es solo un registro de lo que vemos, sino una herramienta pedagógica poderosa que nos enseña a empatizar con las diversas realidades de nuestro entorno cotidiano”, destacó la fotógrafa y expositora Dinesky Velásquez.

En cada exposición realizada por el Gobierno Bolivariano de Aragua a través de Secretaría de Cultura en el Salón Pablo Prazuela, se enfatiza un hermoso compromiso con la formación cultural, y un espacio de aprendizaje activo, donde cada persona que la visite, deje de ser un observador pasivo, para convertirse en un narrador visual consiente.

“Invitamos a todas las instituciones educativas y al público en general, a disfrutar a pleno de esta fantástica exposición de fotografías, ideada en homenaje a Maracay, que continuará abierta al público hasta el próximo 13 de marzo”, finalizó Emilio Cabrera, coordinador de la Unidad de Investigación y Promoción en Secretaría de Cultura.

