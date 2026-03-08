Coral Nacional Simón Bolívar ofrecerá concierto especial

CIUDAD MCY.- La Coral Nacional Simón Bolívar presentará su concierto «Ascensión: Dos décadas de historia» para conmemorar sus 20 años de trayectoria artística. La gala se llevará a cabo bajo la dirección de Lourdes Sánchez.

La agrupación interpretará una serie de piezas de la talla de Sergei Rachmaninoff, Josep Gabriel Rheinberger, Frank Martin, Eric Whitacre, Kim André Arnesen, Elaine Hagenberg y Moses Hogan.

La función tendrá lugar el próximo viernes 13 de marzo a las 5:00 p.m. en la Sala Simón Bolívar del Centro Nacional de Acción Social por la Música, ubicado en los alrededores del Colegio de Ingenieros, Caracas. La entrada es gratuita y el acceso estará sujeto a la capacidad de la sala.

