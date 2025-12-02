Cleba aprobó en primera discusión proyecto de Ley para la creación de un Centro de Inversiones en el estado Aragua

Los miembros de comunas provenientes de los municipios Girardot, Libertador y Mario Briceño Iragorry expusieron su experiencia en las Consultas Popular que se desarrollaron durante los años 2024 y 2025

CIUDAD MCY.- El Consejo Legislativo del estado Bolivariano de Aragua (Cleba) aprobó en primera discusión el proyecto de Ley para la creación del Centro de Inversiones y Financiamiento para la Transformación Económica Regional, marcando el inicio de una consulta pública en los 18 municipios de la entidad con el objetivo de impulsar un nuevo modelo económico productivo.

La presidenta del Cleba Katiana Hernández, declaró que esta aprobación en primera discusión da paso formal al proceso de consulta pública, el cual inicia de inmediato en los dieciocho municipios del estado Aragua, buscando la participación y el consenso de la ciudadanía en la materialización de este organismo estratégico.

OBJETIVOS Y ALCANCES

Vale destacar que, la propuesta legislativa tiene como misión fundamental impulsar, apoyar, promocionar y fortalecer el nuevo modelo económico regional, motorizando el crecimiento a través de diversas estrategias políticas y el desarrollo de la marca “Hecho en Aragua” y promover la plataforma “Emprender Juntos”.

La entidad estará adscrita a la Secretaría General para la Transformación Económica y a la Secretaría Sectorial del Poder Popular para el Desarrollo Económico del Gobierno Bolivariano de Aragua. Se le dota de personalidad jurídica y patrimonio propio, gozando de autonomía funcional, técnica, financiera, organizativa y operativa.

Entre sus funciones y líneas de acción clave destacan, el financiamiento y asesoría que proporcionará servicios financieros, acompañamiento, y asesoría legal, técnica, formación, capacitación y certificación a emprendimientos, micro, pequeñas, medianas y grandes empresas de manera oportuna y eficiente.

También fomentará alianzas con centros de formación como el INCES y las universidades para el desarrollo de talento y capacidades productivas, e impulsará plataformas como “Emprender Juntos” para garantizar el financiamiento y la articulación de circuitos productivos.

Este Centro de Inversiones se perfila como una herramienta vital para dinamizar la economía aragüeña, enfocándose en la transformación productiva y la generación de riqueza local.

REINA BETANOURT | CIUDAD MCY | FOTO RAFAEL GONZÁLEZ