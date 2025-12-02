VIII gabinete en Aragua consolida integración territorial desde la ciencia agrícola en el INIA

CIUDAD MCY.- En el auditorio del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA) se llevó a cabo el VIII Gabinete Estadal de Gestión e Integración Territorial, continuando con el ciclo de encuentros mensuales destinados a articular planes y proyectar el desarrollo en el territorio aragüeño.

La actividad inició con una ponencia central a cargo de la Ingeniera América Fonseca, presidenta de Fundacite Aragua, quien detalló los avances de los programas que impulsa el Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología. Entre ellos, destacó el Plan de Territorialización de la Ciencia, que tiene por objetivo alcanzar los dieciocho municipios del estado, con el programa Semilleros Científicos, la Alianza Científico Campesina y el Plan Cayapa Heroica, este último a cargo de la Dirección de Desarrollo de Tecnologías de Información y Comunicación (DDTIC), el cual ha logrado reparar equipos en diversas instituciones de salud y universidades.

Fonseca explicó que uno de los objetivos fundamentales de estos gabinetes es «expresar lo que cada institución está realizando en los territorios», visibilizando así el trabajo de cada una. En esta oportunidad, el gabinete contó con la participación del Poder Popular e instituciones como el Centro de Desarrollo de la Calidad Educativa (CDCE), el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), la Universidad Politécnica Territorial de Aragua (UPTA), UNESR, la UCV, INIA, Centro Didáctico para la Enseñanza de las Ciencias, Alcaldía de Santos Michelena, Minaguas, entre otras.

Presentaciones técnicas y avances científicos

A su vez, por parte de la institución anfitriona, Margaret Gutiérrez, presidenta del INIA, expuso las diferentes actividades de investigación y formación que desarrolla el instituto para fortalecer el sistema agroalimentario nacional.

La agenda también incluyó una intervención del investigador Julio Mosquera, Premio Nacional de Ciencia y Tecnología, quien presentó sus avances en el estudio de sistemas grises, una metodología para el análisis con datos limitados.

