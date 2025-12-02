Municipio Sucre celebra las fiestas navideñas en paz y seguridad

Con la entrega de dos calles y fortalecimiento de la economía local, la población dará la bienvenida al año 2026 entre celebraciones

CIUDAD MCY.- Como ya es tradición, el municipio Sucre afina detalles para lo que será un cierre de año exitoso, esto incluye la entrega de obras, organización de festividades, operativo de seguridad y dinamización de la economía.

Durante un encuentro con los medios de comunicación regional, el alcalde Wilson Coy detalló que culminarán el periodo 2025 con la entrega de la avenida Froilán Correa, donde se llevan a cabo diversos trabajos para mejorar el tránsito y calidad de vida de los residentes.

La reinauguración tendrá por fecha el miércoles 31 de diciembre, en compañía de las autoridades y el Poder popular Organizado.

En la construcción de una “Ciudad más Humana”, según el Plan de la Patria, Plan de la Aragüeñidad, y Plan Más Transformación Para Cagua y Bella Vista, en ese importante tramo se ejecuta la sustitución total de colectores de aguas servidas, escarificación, asfaltado y demarcación.

Esta serie de acciones garantiza una vialidad de alta demanda segura y confortable para los usuarios, al tiempo que, ofrece un servicio de drenaje óptimo a los habitantes.

PROYECTO EN LA CARRETERA

Gracias al apoyo del presidente Nicolás Maduro, y como parte de un regalo que la gobernadora Joana Sánchez hizo por el 405° aniversario de la elevación de Cagua a parroquia eclesiástica, mil toneladas de pavimento serán colocadas en la carretera nacional Cagua-La Villa.

“Van a ser trabajadas en las paradas, para corregir los surcos que se hacen cerca de los semáforos por el paso constante de vehículos pesados”, anunció la máxima autoridad local

INICIO DEL 2026

En ese mismo orden de ideas, la población de Cagua recibirá el 2026 con la calle Cajigal rehabilitada. El jueves 01 de enero el burgomaestre entregará formalmente la infraestructura a los usuarios y habitantes.

Como gran parte de las calles y avenidas de la municipalidad, la vía observa un elevado tráfico, por lo que una significativa adecuación permitiría agilizar la circulación de vehículos.

Algunas de las acciones que se implementan en el sitio son: cambio de 600 metros de tuberías de aguas residuales, disposición de 2 mil toneladas de material asfaltico en forma de carpeta base, mejoramiento del sistema de alumbrado, edificación de una isla central.

“Es una calle bastante moderna, va a tener cuatro canales, conectado a la Carpiera con el Casco Central, La Segundera y La Haciendita”, subrayó Coy.

PROYECCIÓN ECONÓMICA

En el marco de la 1T, el sector comercial cuenta con el apoyo de la Alcaldía del Municipio Sucre para el otorgamiento de perisologías. “Nosotros estamos dando son los permisos requeridos para extender las horas de trabajo hasta la tarde noche (…) y en el caso de los impuestos, organizamos los pagos cómodamente”, exaltó.

Asimismo, los cuerpos de Prevención y Seguridad Ciudadana se encuentran en vigilancia permanente para garantizar el confort y sosiego tanto de los vendedores como los compradores.

THAIMARA ORTIZ | CIUDAD MCY | FOTOS ARCHIVO