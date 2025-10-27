Cleba presentó cronograma de actividades para cerrar el mes de octubre

Las autoridades destacaron que las tareas por realizar en la entidad están enmarcadas al Plan de Soberanía y Paz con el objetivo de seguir consolidando la Patria

CUIDAD MCY.-Este lunes, desde el Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Aragua (Cleba), los diputados y diputadas sostuvieron un encuentro en el que informaron sobre el cronograma de actividades de los sectores sociales en la entidad que se desarrollarán del 27 al 30 de octubre.

La mesa de trabajo estuvo encabezada por Katiana Hernández, presidenta del Cleba, acompañada de Rosa León, coordinadora del Bloque de la Patria y diputada a la Asamblea Nacional y José Gregorio Colmenares, diputado del parlamento venezolano.

La diputada Rosa León explicó las actividades que se desarrollarán en el territorio a lo largo de este lapso, entre ellas, indicó que el Cleba será el escenario en el que se presentará el balance de gestión del primer mes del Consejo Estadal por la Soberanía y la Paz, así como la planificación del sector de los Pueblos Hermanos.

Seguidamente, el día martes 28 de octubre se realizará la planificación para lo que será la instalación del Secretariado del Consejo Capitulo Campesino; y en los espacios de la Universidad Bicentenaria de Aragua (UBA), se sostendrá un encuentro con el sector universitario.

El miércoles 29 de los corrientes se hará la instalación del Secretariado del Consejo Capitulo Campesino, y en la misma jornada, se realizará un encuentro con el sector de comunicación

Finalmente, el próximo jueves 30, el salón del hotel Marriot será testigo de una reunión con los integrantes de la Iglesia Evangélica.

Cabe resaltar que, durante este encuentro, la presidenta del Cleba y la coordinadora León felicitaron a la juventud del estado Aragua por el excelente despliegue y organización que están adoptando en las 191 comunas por la seguridad y asegurar el bienestar social.

Asimismo, la parlamentaria Rosa León mencionó que, “el Consejo Legislativo de Aragua continuará dirigiendo actividades enmarcadas en el Plan de Soberanía y Paz, porque queremos es hacer un llamado a la paz en función de evitar una guerra”.

Finalmente, las autoridades manifestaron respaldar al presidente Nicolás Maduro y rechazaron las amenazas y los planes de invasión que tiene el presidente Donald Trump para atacar a la Patria de Bolívar y Chávez.

IRENE RODRÍGUEZ | FOTOS | CIUDAD MCY