Senades Aragua celebró jornada recreativa con adultos mayores

En el marco de la Semana Mundial del Desárme se realizaron diversas actividades de recreación y entretenimiento con las personas de la tercera edad

CUIDAD MCY.-Dando continuidad a las actividades programadas en el marco de la Semana Mundial del Desarme, el Servicio Nacional para el Desarme (Senades) Aragua realizó una jornada recreativa y deportiva dirigida a los adultos mayores del Círculo de Abuelos La Unión, ubicado en el sector Campo Alegre, municipio Girardot.

La iniciativa, denominada “Baila Alegre, Vive en Paz”, tuvo como propósito fomentar la convivencia, la alegría y el bienestar físico y emocional de los participantes, fortaleciendo los valores de paz y respeto en el marco de las políticas preventivas impulsadas por el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz.

Durante la jornada, los asistentes disfrutaron de una animada bailoterapia, acompañada de ejercicios de relajación y respiración, que promovieron la actividad física y la salud integral. El encuentro culminó con un compartir entre las abuelas, en un ambiente de fraternidad y entusiasmo que reflejó el espíritu solidario de la comunidad.

Autoridades del Senades Aragua destacaron que este tipo de actividades contribuyen a la prevención social de la violencia y al fortalecimiento de la cultura de paz, en concordancia con los lineamientos del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz.

PRENSA SENADES | FOTOS: CORTESÍA