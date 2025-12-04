Cleba respaldó participación estudiantil en la consulta popular universitaria

Durante la sesión ordinaria los legisladores resaltaron los avances significativos logrados a través de procesos participativos

CUIDAD MCY.-En una sesión ordinaria llevada a cabo este jueves 4 de diciembre, el Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Aragua (Cleba), presidido por la legisladora Katiana Hernández, destacó el éxito de la consulta popular universitaria con 12 proyectos aprobados.

«Hemos resaltado el impacto de la consulta popular universitaria en cinco universidades con 12 proyectos aprobados, dos por universidad, aparte un proyecto aprobado en la Universidad Política Territorial del Estado de Aragua Federico Brito Figueroa por el alcalde, Juan Carlos Sánchez, del municipio José Félix Rivas y en la Universidad Simón Rodríguez, un aporte del tercer proyecto por el Ministerio de Obras Públicas», declaró Hernández.

Asimismo, felicitó a la comunidad universitaria por haberse abocado a participar en este proceso con el que lograrán obtener beneficios para sus casas de estudio.

INICIO DE CONSULTAS PÚBLICAS

A su vez, anunció el despliegue de la consulta pública del proyecto de ley de reforma total de convivencia ciudadana, el cual se realizó en los 18 municipios del estado, avanzando ahora a la fase comunal, para posteriormente culminar en la fase sectorial.

Además, informó el inicio del proceso de consulta pública para la creación del Centro de Inversión y Financiamiento para la Transformación Económica del Estado de Aragua (SIFTER).

En este sentido, para conocer de primera mano los avances del proceso, recibieron a los integrantes de la comuna Jesús Gallardo del municipio Santiago Mariño, y de la comuna Mujeres y Hombres Libres del municipio Francisco Linares Alcántara para que expusieran el progreso de sus salas de autogobierno.

Crisaida Villegas, vocera de la comuna Tierra de Mujeres y Hombres Libres, expresó «primero agradecer esta iniciativa de este cuerpo colegiado y a nuestra gobernadora, Joana Sánchez, por destacar el trabajo que vienen realizando las comunas en los diferentes municipios del Estado de Aragua». Del mismo modo, destacó que «gracias a las consultas populares que impulsa nuestro presidente, Nicolás Maduro, se han hecho logros, no solamente en nuestra comuna, sino en todo el Estado de Aragua, en servicios, en temas socioproductivos, seguimos avanzando y destacando que en revolución los sueños sí se hacen realidad».

