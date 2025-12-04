Corredor de la Aragueñidad brindó atención a más de 3 mil personas

El Corredor de la Aragueñidad continuará su despliegue en el municipio Sucre y el fin de semana en la urbanización San Pablo del municipio Santiago Mariño.
CUIDAD MCY.-Más de tres mil personas fueron favorecidas durante un despliegue del Corredor de la Aragüeñidad que tuvo lugar en la urbanización San Jacinto durante la jornada de este jueves.
Este plan fue posible gracias a un esfuerzo articulado con diversas instituciones del gobierno nacional, regional y municipal, y que ha logrado impactar positivamente a más de tres mil personas en siete municipios del estado, brindando atención directa y gratuita tanto a los vecinos como a los animales de compañía.
ATENCIÓN SOCIAL INTEGRAL SIN DISTINCIÓN
Angelo Bernal, enlace regional para la Atención de los Vecinos y Vecinas del Gobierno Bolivariano del estado Aragua, destacó que el corredor se enmarca en el plan de las siete transformaciones impulsado por el presidente Nicolás Maduro y los lineamientos de la gobernadora Joana Sánchez.
“Cumpliendo con los lineamientos que nos ha emanado la gobernadora, enmarcado en el Plan de la Aragüeñidad, y a través del plan vecinos y vecinas, estamos dando atención a todos y cada uno de nuestros vecinos, sin importar la distinción de colores políticos”, enfatizó Bernal.
En el mismo contexto, Bernal detalló que este corredor concentra equipos de instituciones nacionales, regionales y municipales, como Alas Productiva con Mercaditos Vecinales a precios solidarios, Corposalud y la unidad móvil de odontología y la Fundación Niño Simón con atención a niños y niñas, la prefectura, que facilita la entrega de constancia de residencia, fe de vida, y otros documentos.
Mencionó que tan solo en el servicio odontológico, fueron atendidas más de cincuenta personas con limpieza y extracción dental, y desde el inicio del plan, siete corredores se han realizado en los municipios Mario Briceño Iragorry, Girardot, Lamas, Mariño, Libertador, Ribas, y el reciente despliegue en San Jacinto.
JORNADA ESPECIAL PARA LA POBLACIÓN ANIMAL
Un componente fundamental de este plan es la atención a los animales de compañía y comunitarios, Francisco Mijares, coordinador de la Misión Nevado en Aragua, mencionó que la mega jornada integral ofrece servicios gratuitos a perros, gatos y otras mascotas de la comunidad.
“A través del plan de salud animal que llevamos con nuestros médicos veterinarios y nuestros misioneros, estamos aquí haciendo este hermoso evento gratuito y de calidad”, señaló Mijares, destacando que el plan se alinea con la cuarta y la sexta transformación nacional (social y ecológica).
Los servicios ofrecidos por Misión Nevado incluyen, vacunación antirrábica gratuita, desparasitación, corte de uñas, examen físico y el registro para futuras esterilizaciones para controlar la sobrepoblación animal.
LA VOZ DEL PUEBLO AGRADECIDO
Los beneficiarios expresaron su satisfacción con la calidad y gratuidad de la atención recibida. José Vázquez, por ejemplo, llevó a su mascota con un problema de salud, la cual recibió tratamiento médico.
“Aquí dan buena atención hacia los animales, la verdad me siento bastante complacido por eso porque ellos hacen un buen trabajo y gracias por todo, gracias a la Gobernadora, porque ha hecho posible todo… me ayudaron con el tratamiento”, comentó Vázquez.
De igual forma, Zaira Arias, dueña de varios gatos y perros, agradeció los operativos gratuitos. “Siempre los traigo porque tengo gatos y perritos para las vacunaciones, las vitaminas y el control normal que tienen que hacer para esos animalitos”, afirmó.
