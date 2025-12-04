Corredor de la Aragueñidad brindó atención a más de 3 mil personas

El Corredor de la Aragueñidad continuará su despliegue en el municipio Sucre y el fin de semana en la urbanización San Pablo del municipio Santiago Mariño.

CUIDAD MCY.-Más de tres mil personas fueron favorecidas durante un despliegue del Corredor de la Aragüeñidad que tuvo lugar en la urbanización San Jacinto durante la jornada de este jueves.

​Este plan fue posible gracias a un esfuerzo articulado con diversas instituciones del gobierno nacional, regional y municipal, y que ha logrado impactar positivamente a más de tres mil personas en siete municipios del estado, brindando atención directa y gratuita tanto a los vecinos como a los animales de compañía.

​ATENCIÓN SOCIAL INTEGRAL SIN DISTINCIÓN

​Angelo Bernal, enlace regional para la Atención de los Vecinos y Vecinas del Gobierno Bolivariano del estado Aragua, destacó que el corredor se enmarca en el plan de las siete transformaciones impulsado por el presidente Nicolás Maduro y los lineamientos de la gobernadora Joana Sánchez.

​“Cumpliendo con los lineamientos que nos ha emanado la gobernadora, enmarcado en el Plan de la Aragüeñidad, y a través del plan vecinos y vecinas, estamos dando atención a todos y cada uno de nuestros vecinos, sin importar la distinción de colores políticos”, enfatizó Bernal.

​En el mismo contexto, Bernal detalló que este corredor concentra equipos de instituciones nacionales, regionales y municipales, como Alas Productiva con Mercaditos Vecinales a precios solidarios, Corposalud y la unidad móvil de odontología y la Fundación Niño Simón con atención a niños y niñas, la prefectura, que facilita la entrega de constancia de residencia, fe de vida, y otros documentos.

Mencionó que tan solo en el servicio odontológico, fueron atendidas más de cincuenta personas con limpieza y extracción dental, y desde el inicio del plan, siete corredores se han realizado en los municipios Mario Briceño Iragorry, Girardot, Lamas, Mariño, Libertador, Ribas, y el reciente despliegue en San Jacinto.

​JORNADA ESPECIAL PARA LA POBLACIÓN ANIMAL

​Un componente fundamental de este plan es la atención a los animales de compañía y comunitarios, Francisco Mijares, coordinador de la Misión Nevado en Aragua, mencionó que la mega jornada integral ofrece servicios gratuitos a perros, gatos y otras mascotas de la comunidad.

​“A través del plan de salud animal que llevamos con nuestros médicos veterinarios y nuestros misioneros, estamos aquí haciendo este hermoso evento gratuito y de calidad”, señaló Mijares, destacando que el plan se alinea con la cuarta y la sexta transformación nacional (social y ecológica).

​Los servicios ofrecidos por Misión Nevado incluyen, vacunación antirrábica gratuita, desparasitación, corte de uñas, examen físico y el registro para futuras esterilizaciones para controlar la sobrepoblación animal.

​ LA VOZ DEL PUEBLO AGRADECIDO

​Los beneficiarios expresaron su satisfacción con la calidad y gratuidad de la atención recibida. José Vázquez, por ejemplo, llevó a su mascota con un problema de salud, la cual recibió tratamiento médico.

​“Aquí dan buena atención hacia los animales, la verdad me siento bastante complacido por eso porque ellos hacen un buen trabajo y gracias por todo, gracias a la Gobernadora, porque ha hecho posible todo… me ayudaron con el tratamiento”, comentó Vázquez.

​De igual forma, Zaira Arias, dueña de varios gatos y perros, agradeció los operativos gratuitos. “Siempre los traigo porque tengo gatos y perritos para las vacunaciones, las vitaminas y el control normal que tienen que hacer para esos animalitos”, afirmó.

