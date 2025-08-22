Cleba se pronunció antes amenazas del Gobierno Norteamericano

***La directiva y parlamentarios extendieron su apoyo al presidente Nicolás Maduro y exigieron la liberación de los niños secuestrados en los Estados Unidos

CIUDAD MCY.- En una sesión ordinaria del Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Aragua (Cleba), la presidenta Katiana Hernández y parlamentarios respaldaron el pronunciamiento de la Asamblea Nacional (AN), en defender al presidente Nicolás Maduro en contra de las amenazas del Gobierno Norteamericano.

Hernández mencionó que el parlamento está firme en la defensa de la institucionalidad y permanece en movilización popular para exigir la liberación de los niños secuestrados.

«Estamos trabajando en defender la verdad de Venezuela, llevando la voz de quienes hoy están secuestrados por el Gobierno de los Estados Unidos. Nuestro país cuenta con un plan de atención al migrante y se llama el Plan Vuelta a la Patria, por lo que exigimos la liberación de nuestros niños, el respeto a la soberanía y a la autodeterminación de los pueblos».

Además, informó que se está realizando “un proceso de renovación en 191 comunas del estado, algo muy importante que fue impulsado por el presidente Nicolás Maduro».

RENOVACIÓN DE LAS COMUNAS

Por su parte, Abdael Hernández legislador del estado Aragua y vicepresidente de la Comisión del Pueblo Legislativo para el Desarrollo de las Comunas, Poder Popular, Movimientos Sociales, Familias y la Libertad de Culto y Religión, mencionó que están trabajando con el Plan Nacional de Adecuación y Renovación de las Comunas en la entidad.

«Esto es un plan que nuestro presidente Nicolás Maduro y nuestra gobernadora Joana Sánchez han impulsado desde el Estado Bolivariano de Aragua para garantizar la democracia participativa y protagónica como lo establece la Ley Orgánica de las Comunas y los Consejos Comunales».

Finalmente, Hernández enfatizó que «el Poder Legislativo siempre va a respaldar las acciones que tome nuestro presidente Nicolás Maduro y nos sumaremos a este proceso de renovación y adecuación de la vocería».

IRENE RODRÍGUEZ / FOTOS CIUDAD MCY