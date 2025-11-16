Cmdnna refuerza defensa de niños y jóvenes en la Gran Maracay

El ente protector de Girardot, reafirma su compromiso con la seguridad integral y defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia, al consolidar su labor como uno de los pilares fundamentales de la gestión municipal

CIUDAD MCY.- Durante el pasado mes de octubre y en lo que va de noviembre, el Consejo Municipal de Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes (Cmdnna), en Girardot, ejecutó más de 130 abordajes sociales en el marco de la 3T “Seguridad Ciudadana y Defensa”, a los que suman 38 acciones en los primeros 12 días del mes, con el propósito de fortalecer la protección integral de infantes y jóvenes.

Así lo informó Mary Boyer, directora del Cmdnna Girardot quien destacó que en el Terminal Central de Maracay y en unidades de transporte público realizaron inspecciones para verificar la filiación de los menores con sus acompañantes, exigiendo actas de nacimiento o autorizaciones de viaje.

En ese sentido, Boyer acotó que estas medidas buscan prevenir traslados ilícitos y delitos asociados como trata de personas o explotación infantil.

Igualmente, la funcionaria indicó que en el casco central de la capital aragüeña regulan la situación de adolescentes trabajadores mediante entrevistas y revisión de documentos, otorgando autorizaciones laborales, con respaldo de sus padres o responsables; a su vez, la experta mencionó que este programa permite identificar a jóvenes en situación de calle en avenidas principales y semáforos de la ciudad.

PRIORIDAD, LA ESCUELA

Además, se le brinda orientación a comerciantes y residentes sobre la atención adecuada a adolescentes en horario escolar.

“El equipo del Cmdnna ofrece alternativas de reinserción escolar y laboral, además de activar protocolos de abrigo y protección, en casos críticos, articulando con instituciones competentes” resaltó Boyer.

Con estas acciones, el Cmdnna de Girardot reafirma el compromiso con la seguridad integral y la defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia, al consolidar su labor como uno de los pilares fundamentales de la gestión municipal.

PRENSA GIRARDOT | FOTOS CORTESÍA