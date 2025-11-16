Ciudad MCY

Comunicación Patria

Aragua

Cmdnna refuerza defensa de niños y jóvenes en la Gran Maracay

Foto del avatar

PorRafael Velásquez

Nov 16, 2025

El ente protector de Girardot, reafirma su compromiso con la seguridad integral y defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia, al consolidar su labor como uno de los pilares fundamentales de la gestión municipal

CIUDAD MCY.- Durante el pasado mes de octubre y en lo que va de noviembre, el Consejo Municipal de Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes (Cmdnna), en Girardot, ejecutó más de 130 abordajes sociales en el marco de la 3T “Seguridad Ciudadana y Defensa”, a los que suman 38 acciones en los primeros 12 días del mes, con el propósito de fortalecer la protección integral de infantes y jóvenes.

Así lo informó Mary Boyer, directora del Cmdnna Girardot quien destacó que en el Terminal Central de Maracay y en unidades de transporte público realizaron inspecciones para verificar la filiación de los menores con sus acompañantes, exigiendo actas de nacimiento o autorizaciones de viaje.

En ese sentido, Boyer acotó que estas medidas buscan prevenir traslados ilícitos y delitos asociados como trata de personas o explotación infantil.

Igualmente, la funcionaria indicó que en el casco central de la capital aragüeña regulan la situación de adolescentes trabajadores mediante entrevistas y revisión de documentos, otorgando autorizaciones laborales, con respaldo de sus padres o responsables; a su vez, la experta mencionó que este programa permite identificar a jóvenes en situación de calle en avenidas principales y semáforos de la ciudad.

PRIORIDAD, LA ESCUELA

Además, se le brinda orientación a comerciantes y residentes sobre la atención adecuada a adolescentes en horario escolar.

“El equipo del Cmdnna ofrece alternativas de reinserción escolar y laboral, además de activar protocolos de abrigo y protección, en casos críticos, articulando con instituciones competentes” resaltó Boyer.

Con estas acciones, el Cmdnna de Girardot reafirma el compromiso con la seguridad integral y la defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia, al consolidar su labor como uno de los pilares fundamentales de la gestión municipal.

PRENSA GIRARDOT | FOTOS CORTESÍA

Foto del avatar

Por Rafael Velásquez

Noticias Destacadas

Aragua

PC Aragua inició Taller de Diagnósticos pre-existentes período lluvias 2026

16 de noviembre de 2025 Rafael Velásquez
Aragua

Niños y niñas aprendieron con diversión en pabellón Infantil de la Filven

16 de noviembre de 2025 Rafael Velásquez
Aragua

Filven Aragua ofreció a lectores selectas obras de Liberarías del Sur

16 de noviembre de 2025 Rafael Velásquez
Cultura

Presentaron “El rostro de un enigma” de Luis Lira Ochoa en XXI Filven Aragua

16 de noviembre de 2025 Rafael Velásquez