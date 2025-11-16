Editorial Trinchera promueve el debate ideológico en la Filven Aragua 2025

Este proyecto editorial se ha encargado de impulsar la revisión y lectura de una serie de textos sobre diversos géneros, con los cuales suman unas 80 publicaciones

CIUDAD MCY.- El objetivo de Trinchera es difundir el pensamiento y las luchas de América Latina, ofreciendo libros sobre temas como la historia de la lucha armada en Venezuela, feminismo, y la geopolítica, así como la narrativa de novelas y la poesía.

Precisamente el sello de empresa de libros es difundir las luchas que se han dado en América Latina y en el mundo a través de del pensamiento, del conocimiento y las ideologías.

Orlando Vega, librero de la casa editora presente en la Filven, de estrada hizo mención de un libro destacado, «Ali Primera: legado político y musical», de Ramiro Ruiz Primera, que celebra la influencia del cantautor en la lucha por la revolución socialista. Igualmente, volcó elogios a Amílcar Figueroa, ya que es un escritor destacado de la historia contemporánea de Venezuela

Vega recomendó los textos «Dependencia Histórica del Desafío Contemporáneo de la Revolución Bolivariana» de Ignacio Venero Escobar

El stand muestra contenidos de diversos temas como la economía, la historia de la lucha armada en Venezuela, la historia sobre Manuel Piar, el movimiento feminista y los diferentes factores del activismo feminista.

“El compañero José Luis Chirino, quien es parlamentario, plantea las siete trincheras, de alguna manera vinculadas a las líneas de política que viene desarrollando nuestro presidente Nicolás Maduro”.

CUATRO DÉCADAS SIN ALI

En esta feria de las letras, se hace en conmemoración a los 40 años de la desaparición física del cantautor del pueblo Ali Primera.

El librero menciona que esta obra “recoge precisamente los aportes tanto políticos como musicales que nos dejó el compañero Ali Primera a lo largo de su vida. Su autor, Ramiro Ruiz Primera, recoge parte de todo ese legado que nos dejó el compañero Ali Primera para las generaciones presentes y futuras, sobre el compromiso de la música, no solamente en la parte lúdica, amorosa, sino también el compromiso para la lucha, para la transformación de nuestro país que estamos empeñados en construir la revolución socialista”, relató Vega.

Vega insistió que el público lector del estado Aragua debería leer el ejemplar Dependencia Histórica del Desafío Contemporáneo de la Revolución Bolivariana, de Venero Escobar, “que habla sobre los aportes de la revolución bolivariana. Por supuesto, el peso específico que tiene el legado político de nuestro libertador Simón Bolívar, y en este caso de dos generaciones, frente a frente, del capitán de navío, Víctor Hugo Morales, quien fue uno de los protagonista de la histórica rebelión armada conocida como El Porteñazo, acaecida el 2 junio de 1962 en Puerto Cabello.

El exhibidor invitó al público a asistir a la Filven y especialmente a estar presente en las conferencias y conversatorios que se ofrecen en los espacios destinados para ello.

MARCOS GAVIDIA I CIUDAD MCY | FOTOS CIUDAD MCY