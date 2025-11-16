Idenna Aragua prioriza formación para proteger a niños, niñas y adolescentes

CIUDAD MCY.- La directora Regional del Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Idenna) Aragua, María Pérez, participó como ponente en la jornada de formación dirigida a los jueces de paz comunal del municipio Girardot al exponer el tema: “Evolución de la protección integral de niños, niñas y adolescentes en Venezuela, Sistema Rector y sus competencias”.

La actividad se desarrolló en el auditorio de la Alcaldía del municipio Girardot, donde se consolida un espacio de aprendizaje y reflexión sobre la importancia de garantizar los derechos de la infancia y adolescencia en la entidad.

Este encuentro contó con la articulación institucional del Poder Judicial en el estado Aragua, que vincula en perfecta fusión para brindar la protección de niños, niñas y adolescentes, y reafirmando el compromiso de las autoridades en la construcción de un sistema de justicia más humano, inclusivo y eficiente.

Con esta acción, Idenna Aragua fortalece la capacitación de actores comunitarios y judiciales, promoviendo la consolidación de un marco de protección integral que garantice el bienestar y desarrollo pleno de la niñez y adolescencia en el estado.

CIUDAD MCY | FOTO CORTESÍA