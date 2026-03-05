Presidenta encargada firma acuerdo con la petrolera internacional Shell

CIUDAD MCY.- La presidente encargada de la República, Delcy Rodríguez, lideró la firma de acuerdos con la petrolera internacional Shell, esto como parte de la agenda diplomática del secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum.

Se pudo conocer, que se llevó a cabo una reunión ampliada con delegaciones tanto de Venezuela como de EE. UU., a fin de ampliar los acuerdos en materia de energía de ambas naciones.

Cabe mencionar, que este miércoles, la presidenta encargada, recibió a Burgum en el Palacio de Miraflores, quien calificó la jornada como “20 sobre 20”, donde resaltó que la comunicación directa entre los mandatarios, facilita la construcción de una relación basada en el respeto y la cooperación concreta.

El Gobierno de Venezuela está a la disposición para abordar a través de los canales de cooperación, las agendas concretas que favorezcan a ambos pueblos.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA