Colombia saldrá a la calles en respaldo a Gustavo Petro

CIUDAD MCY.- Colombia vivirá este martes 3 de febrero una jornada de movilización nacional convocada por organizaciones sociales, sindicales y ciudadanos que buscan expresar su respaldo al presidente Gustavo Petro para defender la soberanía, el salario vital y la democracia.

La actividad denominada por los canales oficiales del Gobierno colombiano como la “cadena de afectos” tendrá como punto central la Plaza de Bolívar en Bogotá, donde se espera una masiva concentración desde las 9:00 a.m. (hora Colombia).

El respaldo a Petro no solo queda en la concentración en la región capital, sino que la convocatoria se extiende a todas las plazas principales del país, con el objetivo de generar una expresión simultánea de apoyo y unidad nacional.

Este llamado se enmarca en un contexto político marcado por tensiones entre el Ejecutivo y sectores de la derecha colombiana que se oponen a las reformas sociales, garantías electorales y la defensa de los derechos laborales, así como la protección del voto, la participación política sin restricciones y la garantía de un salario vital que permita a las familias colombianas enfrentar el aumento del costo de vida.

