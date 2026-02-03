Canciller de Cuba agradece a Rusia su firme rechazo al bloqueo estadounidense

CIUDAD MCY.- El canciller cubano, Bruno Rodríguez, agradeció a su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, la solidaridad y el rechazo del Gobierno de Moscú a las políticas de “asfixia económica” impuestas por la Administración de Donald Trump contra la isla.

“Conversé telefónicamente con el querido amigo Serguéi Lavrov, Canciller de Rusia. Agradecí la solidaridad y el histórico y firme rechazo de su Gobierno a las políticas criminales y de asfixia económica de EEUU contra el pueblo cubano”, escribió el ministro a través de redes sociales.

Según informó la Cancillería rusa, Lavrov reafirmó durante la llamada el apoyo de Moscú a La Habana y calificó de inaceptable “la presión económica y la de fuerza sobre Cuba, incluido el bloqueo del suministro energético a la isla, que amenaza con empeorar gravemente la situación económica y humanitaria del país”.

Además, expresó la disposición firme de continuar el apoyo político y material necesario a Cuba. Ambos funcionarios también abordaron temas de cooperación bilateral y de la agenda internacional y regional.

El diálogo diplomático se produce días después de que el presidente estadounidense decretara una emergencia nacional por presunta amenaza a la seguridad proveniente de Cuba y firmara una orden ejecutiva para imponer aranceles adicionales a las importaciones desde países que suministren petróleo a la isla.

Rodríguez calificó esta medida como un “brutal acto de agresión contra Cuba y su pueblo, al que durante más de 65 años se ha sometido al más prolongado y cruel bloqueo económico jamás aplicado contra toda una nación”.

El canciller cubano señaló que con esta decisión, el gobierno de EE. UU. “por la vía del chantaje, la amenaza y la coerción directa a terceros países, intenta imponer componentes adicionales de presión a las acciones de asfixia económica” dispuestas desde el primer mandato de Trump para impedir la entrada de combustibles al país.

El jefe de la diplomacia cubana concluyó con la afirmación de que “enfrentaremos la nueva arremetida con firmeza, ecuanimidad y seguridad en que la razón está absolutamente de nuestra parte. La decisión es una: ¡Patria o Muerte! ¡Venceremos!”.

FUENTE:VTV

FOTO:CORTESÍA