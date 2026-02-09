Colombia vence a Venezuela en la tercera fecha del suramericano U20 Femenino

CIUDAD MCY.- La selección femenina de Venezuela U20 sufrió una derrota de 1-0 ante su similar de Colombia durante la tercera jornada del Campeonato Suramericano de la categoría, que se desarrolla en la ciudad de Asunción, Paraguay, informó la Federación Venezolana de Fútbol (FVF).

El encuentro estuvo marcado por el control del balón por parte del conjunto venezolano, que generó múltiples oportunidades en el área rival sin lograr concretar la anotación.

Pese al dominio posicional de la escuadra venezolana durante la mayor parte del compromiso, el equipo colombiano mantuvo el orden defensivo para contener los avances ofensivos. Fue en el transcurso del segundo tiempo cuando Colombia aprovechó una de sus aproximaciones para marcar el único gol del partido, resultado que defendieron hasta el pitazo final para asegurar los tres puntos en disputa.

Tras este resultado, el equipo dirigido técnicamente por el cuerpo nacional deberá enfocar su preparación en el siguiente compromiso del calendario. El próximo desafío para Venezuela será ante la selección anfitriona, Paraguay, en el marco de la cuarta jornada del certamen continental organizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Este encuentro está programado para realizarse en las instalaciones del Estadio Luis Alfonso Giagni el próximo 10 de febrero. El inicio del partido está pautado para las 18:00, hora local, lo que corresponde a las 5:00 de la tarde del territorio venezolano.

El conjunto nacional buscará sumar puntos en este enfrentamiento para mantener sus aspiraciones dentro de la clasificación del torneo.

